IBIA sigla intesa con la Canadian Gaming Association

La Canadian Gaming Association (CGA) è lieta di annunciare di aver firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con l’International Betting Integrity Association (IBIA).

Lo scopo del MoU è fornire un quadro per la cooperazione e il coordinamento tra IBIA e CGA sulle scommesse e sui relativi problemi di integrità e proteggere l’Ontario e il più ampio mercato canadese, gli sport, i consumatori e gli operatori di scommesse regolamentati dalle attività di corruzione.

IBIA è la principale voce globale sull’integrità per il settore delle scommesse con licenza e rappresenta molti dei più grandi operatori di scommesse sportive regolamentate al mondo, con il suo sistema di monitoraggio dell’integrità che copre oltre 137 miliardi di dollari di transazioni di scommesse all’anno a livello globale.

L’associazione è stata recentemente accreditata dalla Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) come monitor indipendente dell’integrità; tutti gli operatori autorizzati in Ontario dovranno far parte di un sistema di monitoraggio. Molti operatori IBIA esistenti sono anche membri del CGA e le due associazioni di categoria hanno deciso di esplorare e stabilire progetti di cooperazione e partnership che lavorano in aree di reciproco interesse.

La CGA e l’IBIA saranno partner alla pari in quei progetti, che possono coinvolgere un’ampia gamma di attività, inclusa la promozione degli interessi commerciali e relativi all’integrità dei membri degli operatori di scommesse delle due associazioni e la creazione di un mercato delle scommesse regolamentato praticabile con alti tassi di canalizzazione dei consumatori e relative misure di protezione dell’integrità di consumatori, sport e operatori.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Proteggere l’integrità del mercato delle scommesse in Ontario, e in effetti il ​​più ampio mercato canadese, è molto importante per IBIA e i suoi membri. Cercheremo di impegnarci con un’ampia gamma di parti interessate chiave su scommesse e questioni relative all’integrità e considereremo il CGA come un partner fondamentale nel raggiungimento di tale obiettivo. La CGA è stata una forza trainante dietro l’evoluzione delle scommesse regolamentate in Canada e IBIA la considera un partner prezioso e fondamentale nel continuo sviluppo del settore e nel mettere l’integrità dello sport e delle scommesse in prima linea”.

Le recenti modifiche al codice penale federale per consentire le scommesse sportive a evento singolo hanno introdotto nuove offerte di scommesse sportive per i canadesi, apportando al contempo una maggiore supervisione normativa sulle scommesse sportive in Canada. L’industria del gioco, gli enti sportivi professionistici e dilettantistici e le autorità di regolamentazione del gioco nei mercati regolamentati delle scommesse sportive di tutto il mondo collaborano già per proteggere l’integrità delle scommesse sportive e sportive.

“IBIA sarà uno dei pochi monitor per l’integrità sportiva riconosciuti dalla Alcohol and Gaming Commission dell’Ontario per gli operatori autorizzati e riteniamo che sia importante approfondire il nostro rapporto con l’organizzazione”, ha affermato Paul Burns, Presidente e CEO, della Canadian Gaming Association. “Mentre la CGA guarda avanti all’apertura del mercato iGaming dell’Ontario e all’espansione dei prodotti e dei servizi di scommesse sportive in tutto il Canada nel 2022, la protezione degli atleti e l’integrità delle scommesse sportive rappresenterà una priorità fondamentale”.

