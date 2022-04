IBIA sigla intesa con ComeOn Group

Il principale operatore di iGaming ComeOn Group ha annunciato l’inizio di un abbonamento a lungo termine con l’International Betting Integrity Association (IBIA) con tutti i marchi di scommesse della società che alimentano la piattaforma di monitoraggio e avviso IBIA.

Entrare a far parte di IBIA è stato un passo naturale poiché ComeOn si impegna a fornire continuamente un’esperienza di prodotto che consenta ai giocatori di utilizzare la propria piattaforma senza corruzione legata alle scommesse.

ComeOn si unisce a molti dei principali operatori di scommesse sportive regolamentate nel mondo nell’entrare a far parte di IBIA, con i membri dell’associazione che rappresentano oltre $ 137 miliardi (€ 115 miliardi) di fatturato globale delle scommesse all’anno e quasi il 50% di tutte le attività di scommesse online degli operatori commerciali regolamentati .

IBIA si impegna a segnalare le scommesse sospette identificate sui mercati dei suoi membri sia agli organi di governo dello sport che alle autorità di regolamentazione. L’abbonamento offre un livello di monitoraggio e segnalazione molto sofisticato per proteggere ulteriormente la base di giocatori di ComeOn che raccoglie informazioni preziose e porta la conoscenza su comportamenti specifici all’interno delle scommesse sportive. ComeOn Group, in qualità di operatore responsabile, continuerà a migliorare i propri prodotti di scommesse per un’esperienza di gioco sicura e protetta per i propri clienti.

Juergen Reutter, amministratore delegato di ComeOn Group, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti di unire le forze con IBIA. Questo ci consentirà di continuare a proteggere i nostri clienti e fornire un’esperienza di gioco sicura e divertente, che è la massima priorità. L’IBIA è l’organismo di integrità più prestigioso a livello globale, quindi è un distintivo d’onore per noi entrare a far parte di loro”.

Khalid Ali, amministratore delegato di IBIA ha dichiarato: “L’aggiunta di ComeOn ai ranghi di IBIA è un altro passo importante per l’associazione che cerca di espandere la sua adesione globale di operatori di scommesse sportive responsabili e rispettabili. IBIA è l’unico organismo di integrità internazionale gestito dagli operatori per gli operatori. In quanto ente senza scopo di lucro, non siamo vincolati da pressioni commerciali e possiamo quindi concentrarci sull’essere leader nell’integrità delle scommesse attraverso il lavoro che intraprendiamo per i nostri membri e le parti interessate con cui lavoriamo”.

