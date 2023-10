IBIA: segnalati 50 avvisi di scommesse sospette nel terzo trimestre del 2023

L’International Betting Integrity Association (IBIA) ha segnalato 50 avvisi di scommesse sospette alle autorità competenti nel terzo trimestre (Q3) del 2023. Il totale del terzo trimestre 2023 è lo stesso riportato nel secondo trimestre e porta il periodo Q1-3 2023 a 148 avvisi. Il calcio e il tennis hanno rappresentato il 56% di tutti gli avvisi del terzo trimestre. I 50 avvisi di scommesse sospette sono stati identificati nelle attività globali dei membri di IBIA, che contano oltre 125 marchi di scommesse sportive e oltre 137 miliardi di dollari di fatturato annuo nelle scommesse, rendendo IBIA il più grande monitor di integrità del suo genere al mondo.

I 50 episodi di scommesse sospette nel terzo trimestre hanno riguardato otto sport, in 21 paesi e cinque continenti. Altri dati chiave per il terzo trimestre del 2023 includono:

– I 50 avvisi segnalati nel terzo trimestre del 2023 rappresentano una diminuzione del 41% rispetto al totale del terzo trimestre del 2022, che ha visto 85 avvisi.

– Il tennis ha registrato il maggior numero di avvisi con 15 nel terzo trimestre del 2023, con un aumento del 7% rispetto ai 14 avvisi segnalati nel secondo trimestre e una diminuzione del 55% rispetto ai 33 segnalati nel terzo trimestre del 2022.

– Il calcio ha rappresentato 13 avvisi, una diminuzione del 32% rispetto ai 19 casi segnalati nel secondo trimestre.

– L’Europa, con 30 allerte, ha rappresentato il 60% del totale segnalato, seguita dal Sud America con 7 allerte (14%).

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Il trimestre ha visto una continua riduzione degli avvisi con una diminuzione di oltre il 30% nei primi tre trimestri rispetto al 2022, con il tennis un importante fattore che contribuisce. Durante il trimestre, l’IBIA e l’International Tennis Integrity Agency (ITIA) hanno co-ospitato un seminario sulle migliori pratiche sull’integrità a New York con molti dei principali operatori sportivi e di scommesse negli Stati Uniti. Questo approccio cooperativo intersettoriale sottolinea la forza del nostro rapporto con il tennis, come riconosciuto dall’ITIA, e il nostro impegno condiviso a lavorare in partnership per combattere la corruzione in quello sport”.

Il rapporto sull’integrità del terzo trimestre include un’analisi degli avvisi segnalati sugli eventi sportivi che si sono svolti in Nord America tra il 2018 e il 2022. Contiene anche un’analisi degli avvisi relativi al tennis, che indicano una media di 13 casi di tennis a trimestre nel 2023 rispetto a una media di 26 a trimestre nel 2022 e 20 a trimestre nel 2021.

Gli ultimi calcoli sulle vincite lorde delle scommesse sportive statunitensi, forniti dalla società leader mondiale di intelligence sul mercato del gioco d’azzardo H2 Gambling Capital, mostrano che si prevede che le licenze sul mercato onshore raggiungeranno gli 11,7 miliardi di dollari di vincite lorde nel 2023, salendo a 18,9 miliardi di dollari entro il 2026.

Dei 50 avvisi segnalati nel secondo trimestre del 2023, tre riguardavano eventi riservati a sole donne, 43 eventi riservati a soli uomini con tre eventi misti di genere e uno a un evento sportivo con animali (corse di levrieri). L’IBIA ha recentemente pubblicato uno studio innovativo che analizza le dimensioni e le caratteristiche del mercato delle scommesse sportive femminili ed esamina la potenziale vulnerabilità degli sport femminili alle partite truccati.

PressGiochi