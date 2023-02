IBIA: segnalati 268 avvisi di scommesse sportive sospette nel 2022

International Betting Integrity Association (IBIA), la principale voce globale sull’integrità per il settore delle scommesse autorizzate, ha pubblicato i suoi avvisi annuali sulle scommesse sospette. L’aumento degli avvisi per il

International Betting Integrity Association (IBIA), la principale voce globale sull’integrità per il settore delle scommesse autorizzate, ha pubblicato i suoi avvisi annuali sulle scommesse sospette. L’aumento degli avvisi per il 2022 è stato il risultato di una crescita significativa dei suoi membri e della copertura della sua rete di monitoraggio del mercato delle scommesse regolamentato. Il numero di sanzioni sportive o penali andate a buon fine lo scorso anno conferma il valore della collaborazione attraverso la rete di IBIA nella lotta alle partite truccate.

I 268 casi segnalati rappresentano un aumento del 14% rispetto all’anno precedente, anche se la cifra è ragionevolmente coerente con i 230 allarmi medi annuali durante il 2019-21. Ci sono stati 50 avvisi nel quarto trimestre (Q4) del 2022, che si aggiungono alle cifre riviste di 48 avvisi (Q1), 80 (Q2) e 90 (Q3). Gli avvisi del 2022 hanno riguardato 14 sport e 61 paesi, con il tennis e il calcio che continuano a dominare. L’Europa ha inoltre continuato a fornire il maggior numero di allarmi con quasi il 50% del totale annuale.

Nel corso del 2022 sono state annunciate sanzioni sportive o penali contro 15 squadre, funzionari o giocatori per i quali l’IBIA aveva segnalato attività sospette durante le loro partite. In molti dei casi, i dati dell’IBIA e dei suoi membri hanno contribuito all’emissione di sanzioni significative, come il divieto di vita. Questa azione collettiva attesta il potente impatto dei dati di IBIA e del lavoro di partenariato intersettoriale.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Lo scudo protettivo fornito da IBIA è uno strumento vitale per identificare e sanzionare i tentativi di corruzione sui mercati regolamentati delle scommesse. Ciò è stato sottolineato da azioni penali di successo nel 2022 sulla base dei dati IBIA e prevediamo che ulteriori conferme dell’importante impatto positivo e dell’approccio collaborativo dell’associazione saranno evidenti per tutto il 2023″.

La rete di IBIA comprende oltre 45 società e 125 marchi di scommesse sportive, tra cui molti dei principali operatori di scommesse regolamentate al mondo, rendendo IBIA la più grande organizzazione della sua natura. Mentre l’attività di mitigazione dell’integrità continua in tutti i mercati dei nostri membri, il Nord America è stato comprensibilmente al centro di molta attenzione: IBIA è il più grande monitor di integrità in Ontario, con un numero di nuovi membri che saranno annunciati negli Stati Uniti nelle prossime settimane e mesi.

Khalid Ali aggiunge: “L’aggiunta di 16 nuovi membri nel 2022 ha indubbiamente rafforzato la nostra rete di monitoraggio e allerta e la nostra ambizione è vedere tutti gli operatori di scommesse sportive regolamentati e responsabili collaborare attraverso IBIA. L’azione proattiva e collaborativa del nostro settore è una componente essenziale nella lotta contro le partite truccate e per migliorare la reputazione complessiva del settore in generale”.

Nel periodo 2018-22, IBIA ha segnalato 1.224 avvisi in 21 sport e 102 paesi. Ciò ha comportato 559 avvisi nel tennis e 295 nel calcio durante quel periodo di cinque anni e che hanno rappresentato il 70% di tutti i casi. La generazione di questi avvisi ha coinvolto importanti dati transazionali dell’account del cliente che sono disponibili solo tramite IBIA e i suoi membri, e che sono spesso l’avvio di azioni investigative da parte di organismi sportivi, regolatori e forze dell’ordine, ed è la pietra angolare delle successive sanzioni.

Altri dati chiave per il 2022:

102 – Totale allerte tennis, in aumento del 27% rispetto alle 80 segnalate nel 2021

67 – Allerte calcio, un dato simile ai 66 segnalati nel 2021

22 – Avvisi su eventi sportivi in Nord America 17 – Avvisi sulle corse di cavalli, di cui 14 negli Stati Uniti

10 – Avvisi sulle partite di calcio in India

