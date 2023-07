IBIA segnala 50 avvisi di scommesse sospette nel secondo trimestre del 2023

Il rapporto sull’integrità dell’International Betting Integrity Association (IBIA) per il secondo trimestre descrive in dettaglio 50 episodi di attività di scommesse sospette segnalati alle autorità competenti. Il totale del secondo

Il rapporto sull’integrità dell’International Betting Integrity Association (IBIA) per il secondo trimestre descrive in dettaglio 50 episodi di attività di scommesse sospette segnalati alle autorità competenti. Il totale del secondo trimestre del 2023 rappresenta un aumento del 4% rispetto alla cifra rivista del primo trimestre di 48 avvisi ed è un calo del 44% rispetto ai 90 avvisi segnalati nel secondo trimestre del 2022. 125 marchi di scommesse sportive e 137 miliardi di dollari di fatturato di scommesse all’anno, rendendo IBIA il più grande monitor di integrità del suo genere al mondo.

I 50 episodi di scommesse sospette nel secondo trimestre hanno riguardato otto sport, in 18 paesi e quattro continenti. Altri dati chiave per il secondo trimestre 2023 includono:

Il calcio (calcio) ha registrato il maggior numero di avvisi con 19, che rappresentano un aumento del 27% sui 15 avvisi segnalati nel primo trimestre, ma una diminuzione del 41% sui 32 avvisi segnalati nel secondo trimestre del 2022.

I 12 avvisi di tennis segnalati nel secondo trimestre del 2023 rappresentano una diminuzione di quasi il 60% rispetto alla cifra rivista di 29 avvisi per il secondo trimestre del 2022.

Il Regno Unito è stato il paese con il maggior numero di allerte nel secondo trimestre, con nove allerte riguardanti quattro sport (cinque per le freccette, due per il calcio e uno ciascuno per bocce e boxe).

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Il secondo trimestre dell’anno ha visto una gradita tendenza al ribasso con il 44% in meno di avvisi sospetti rispetto al secondo trimestre del 2022 e un calo di quasi il 30% nella prima metà del 2023 rispetto al 2022. tale declino è il risultato degli sforzi collaborativi intersettoriali guidati dall’International Tennis Integrity Agency per sradicare le partite truccate nel tennis, il cui successo è stato evidenziato dalla pena detentiva recentemente emessa da un tribunale belga. Tale sentenza invia un messaggio chiaro e inequivocabile ai corruttori che saranno catturati e sanzioni severe imposte “.

Il tribunale belga ha condannato 28 persone condannate per partite truccate nel tennis. Tra questi il capobanda di una banda che ha istigato e coordinato le truffe finalizzate alla frode degli operatori di scommesse e che ha ricevuto una condanna a 5 anni di reclusione e una multa di 8.000 euro. Ali ha continuato: “Il risultato è molto positivo e l’IBIA si congratula con l’ITIA per la sua collaborazione collaborativa con le principali parti interessate e per la sua continua determinazione nell’identificare e punire le attività illecite. Gli operatori di scommesse regolamentati responsabili di IBIA rimangono impegnati a lavorare a stretto contatto con lo sport per eliminare la corruzione”.

Il rapporto sull’integrità del secondo trimestre include una suddivisione degli avvisi segnalati sugli eventi sportivi che si sono svolti in Europa tra il 2018 e il 2022. Contiene inoltre un focus sui Paesi Bassi che hanno ricevuto otto segnalazioni sospette nel periodo 2018-22 (tre per il calcio e il tennis e una per le freccette e il beach volley). Secondo H2 Gambling Capital, società leader mondiale di informazioni sul mercato del gioco d’azzardo, il mercato delle scommesse sportive online onshore dei Paesi Bassi dovrebbe aumentare da 276 milioni di euro di entrate lorde del gioco d’azzardo (GGR) nel 2022 a 690 milioni di euro entro il 2028, sebbene una considerevole canalizzazione offshore (124 milioni di euro ) resterà.

Dei 50 avvisi segnalati nel secondo trimestre del 2023, due si riferivano a eventi femminili, 47 a eventi maschili e uno a eventi di genere misto. IBIA ha recentemente pubblicato uno studio rivoluzionario che analizza le dimensioni e le caratteristiche del mercato delle scommesse sportive femminili ed esamina la potenziale vulnerabilità degli sport femminili alle partite truccate.

