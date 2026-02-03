IBIA pubblica il rapporto sull’integrità delle scommesse sportive 2025: segnalati 300 alert

L’International Betting Integrity Association (IBIA), la voce globale dell’industria regolamentata delle scommesse, ha pubblicato il suo Rapporto sull’Integrità delle Scommesse Sportive 2025. Il documento rivela che durante l’anno sono stati segnalati alle autorità competenti 300 alert relativi a scommesse sospette. Si tratta di un aumento del 29% rispetto ai 232 alert del 2024, un dato che riflette l’espansione della copertura di monitoraggio globale dell’IBIA e le sue capacità analitiche potenziate.

Principali risultati del rapporto 2025:

300 alert relativi a scommesse sospette segnalati in 16 sport.

Calcio (110) e tennis (74) restano gli sport con il maggior numero di segnalazioni.

Gli alert sono stati rilevati in tutte le principali regioni, con l’Europa che rappresenta la quota maggiore (35%), insieme a un aumento dell’attività in Nord e Sud America.

Le informazioni fornite dagli operatori membri dell’IBIA hanno contribuito a dimostrare la corruzione in 54 incontri.

Attraverso la sua piattaforma Global Monitoring & Alert Platform (Global MAP), l’associazione monitora oltre 1,5 milioni di eventi sportivi in più di 80 discipline, generando ogni anno un volume di scommesse superiore a 300 miliardi di dollari. I dati dell’IBIA hanno nuovamente svolto un ruolo cruciale nel supportare le indagini sportive e delle forze dell’ordine. Le sanzioni annunciate nel 2025 grazie ai dati IBIA hanno riguardato 54 incontri risultati manipolati, con provvedimenti imposti a 24 giocatori, squadre e ufficiali di gara in cinque sport.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “I dati del 2025 evidenziano un modello di rischio ormai noto, con calcio e tennis che continuano a rappresentare la maggior parte dell’attività di scommesse sospette. Allo stesso tempo, la maggiore scala e portata della nostra Global Monitoring & Alert Platform ha rafforzato la nostra capacità di individuare, valutare e supportare le indagini nei vari mercati e sport. Questo è reso possibile dalle informazioni generate dai nostri membri e dal loro costante impegno nell’identificare, contrastare e prevenire la corruzione legata alle scommesse attraverso un’azione collettiva e la condivisione di informazioni con i nostri partner.”

Il rapporto 2025 include anche una sezione dedicata all’Africa, che evidenzia come l’IBIA abbia segnalato 117 alert relativi a eventi sportivi africani nel periodo 2021-2025. Secondo H2 Gambling Capital, il valore complessivo del mercato regolamentato delle scommesse in Africa (GGR) crescerà da 3,5 miliardi di dollari nel 2021 a 19,4 miliardi entro il 2030. Con lo sviluppo dei mercati regolamentati nel continente africano, l’IBIA considera fondamentale un coinvolgimento precoce, un monitoraggio basato sui dati e la collaborazione con regolatori e organismi sportivi per tutelare l’integrità dello sport e del mercato delle scommesse.

