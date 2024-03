IBIA presenta lo studio “La disponibilità dei prodotti per le scommesse sportive: un’analisi economica e di integrità”

L’International Betting Integrity Association (IBIA) ha lanciato lo studio “La disponibilità dei prodotti per le scommesse sportive: un’analisi economica e di integrità”. Lo studio è stato preparato da H2 Gambling Capital, la principale autorità in materia di dati di mercato e intelligence sull’industria del gioco d’azzardo ed analizza l’impatto comparativo della regolamentazione restrittiva e liberale del mercato dei prodotti di scommesse sportive sulla protezione dei consumatori, sulla supervisione normativa, sulle entrate imponibili, sull’integrità del mercato e dello sport.

Lo studio si basa sui dati degli operatori di scommesse sportive, sui dati di avviso IBIA e su quelli di mercato di H2 ed è stato sviluppato in collaborazione con: Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, Canadian Gaming Association, Netherlands Online Gambling Association e Responsible Wagering Australia.

La scoperta centrale dello studio è che esiste una forte correlazione tra l’ampia disponibilità di prodotti di scommesse sportive e la percentuale di consumatori che piazzano scommesse con operatori di scommesse sportive regolamentati onshore (noto come tasso di canalizzazione), riducendo così il rischio di esposizione alle scommesse sportive relative frodi sui mercati non autorizzati.

Evidenzia inoltre mercati di scommesse specifici che hanno un impatto sproporzionato sul mercato e sul tasso di canalizzazione onshore a causa delle loro dimensioni e popolarità. Ciò include il calcio, che domina le scommesse sportive a livello globale, e il tennis, che è particolarmente forte in Europa. Anche prodotti come “in-play”, “mercati secondari” (ad esempio carte e calci d’angolo) e le scommesse “prop” hanno un impatto molto significativo sulla canalizzazione.

Nuovi dati mettono in discussione l’ipotesi secondo cui questi mercati rappresentano un rischio maggiore di frodi legate alle partite truccate, dimostrando al tempo stesso che limitarne la disponibilità tramite operatori onshore regolamentati aumenta significativamente il numero di consumatori che utilizzano operatori offshore senza licenza più rischiosi.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Sebbene politicamente attraente, questo studio conferma che le restrizioni sulle scommesse sono uno strumento ottuso e controproducente. Non impediscono le scommesse, le spingono semplicemente nel mercato non regolamentato dove sorgono la maggior parte dei problemi con l’integrità sportiva. Le conclusioni sono chiare: se si vuole proteggere i consumatori e lo sport dai corruttori, massimizzando al contempo le entrate fiscali, è essenziale consentire un’ampia gamma di prodotti di scommesse sportive”.

David Henwood, direttore di H2, ha aggiunto: “Ci affidiamo sempre ai dati. Si ipotizza molto che uno dei motivi principali per cui i clienti utilizzano i siti di scommesse offshore sia perché offrono una gamma di prodotti più ampia di quella disponibile onshore. I risultati dello studio rafforzano questo punto di vista. Limitare la scelta dei tipi di scommesse onshore, comprese le live in-play, è sostanzialmente controproducente. Invece, i mercati che hanno avuto più successo nel limitare il gioco offshore – evidenziato da un tasso di canalizzazione superiore al 90% – sono quelli che hanno generalmente aperto la loro offerta onshore a un’ampia scelta di prodotti. C’è molto da imparare in termini di regolamentazione delle migliori pratiche”.

Lo studio descrive nel dettaglio la crescente popolarità globale delle scommesse sportive. Si prevede che nel 2024 le scommesse sportive globali varranno 94 miliardi di dollari di vincite lorde e raggiungeranno circa 132 miliardi di dollari entro il 2028, di cui oltre il 70% (93 miliardi di dollari) online. Si prevede che poco meno della metà (47%) di tutte le scommesse sportive online verranno piazzate in-play (o live) nel 2024, salendo al 51% entro il 2028.

Confronta inoltre il successo di diversi approcci normativi nella gestione di questa domanda crescente. Si rileva che le giurisdizioni che consentono un’ampia gamma di prodotti di scommesse, come la Gran Bretagna (97%), hanno un tasso di canalizzazione dei consumatori onshore molto più elevato rispetto ai paesi che limitano l’accesso a importanti mercati di scommesse, come il Portogallo (79%; limita il calcio e il tennis ), Australia (75%; vieta il gioco online) e Germania (60%; limita il calcio, il tennis e il gioco).

Oltre a proteggere i consumatori dalle frodi legate alle partite truccate, è stato dimostrato che questi bassi tassi di canalizzazione onshore hanno implicazioni significative sulle entrate fiscali e sulla supervisione del mercato. Ad esempio, lo studio prevede che:

L’Australia guadagnerebbe un ulteriore miliardo di dollari in entrate fiscali incrementali, e la Germania altri 400 milioni di dollari, nei prossimi cinque anni se consentissero i mercati delle scommesse in-play online.

Si prevede che Germania e Portogallo subiranno una perdita combinata offshore di circa 750 milioni di dollari in entrate imponibili a causa dell’accesso limitato ai principali mercati di scommesse sul calcio tra il 2024 e il 28.

L’Olanda registrerebbe un aumento delle entrate fiscali di 118 milioni di dollari nei prossimi cinque anni se liberalizzasse l’accesso ai mercati collaterali del calcio (ad esempio cartellini e calci d’angolo).

Il Portogallo beneficerebbe di 122 milioni di dollari extra di entrate fiscali nei prossimi cinque anni se consentisse la disponibilità di prodotti di scommesse sul tennis ITF per allinearsi con Italia e Spagna.

I risultati dello studio sono importanti da considerare per i politici poiché le nuove giurisdizioni – in particolare nel Nord e nel Sud America – valutano il modo migliore per regolamentare i loro mercati di scommesse sportive online. In Brasile, ad esempio, un quadro normativo con elevata disponibilità di prodotti dovrebbe generare 34 miliardi di dollari di fatturato nelle scommesse sportive onshore, fornendo 2,8 miliardi di dollari in GGR, entro il 2028. Anche l’esperienza dell’Ontario è istruttiva. Dopo essersi separato dal modello di monopolio canadese e aver introdotto un sistema di licenze nel 2022, si prevede che la canalizzazione delle scommesse sportive onshore dell’Ontario raggiungerà il 92% nel 2024. Al contrario, si prevede che il resto del Canada combinato avrà un tasso di circa l’11% e che perdere 2 miliardi di dollari di entrate imponibili tra il 2024 e il 2028.

Informazioni sullo studio e principali risultati aggiuntivi:

Valuta l’impatto sul mercato della disponibilità dei principali prodotti di scommesse sportive sulla base dei dati di mercato di H2, dei dati effettivi degli operatori e dei dati di avviso di IBIA. La rete di monitoraggio e allerta di IBIA copre un fatturato globale di scommesse B2C di oltre 273 miliardi di dollari nel 2023 e oltre 300 miliardi di dollari se si includono i membri B2B di IBIA e utilizza dati di monitoraggio delle transazioni basati sull’account.

Si prevede che i principali mercati delle scommesse sul calcio (risultati, handicap e gol) genereranno oltre 500 miliardi di dollari di fatturato nel 2024, di cui 370 miliardi provenienti dalle scommesse online.

Si prevede che i mercati collaterali del calcio, in particolare cartellini e calci d’angolo, rappresenteranno 70 miliardi di dollari di fatturato e 7 miliardi di dollari di entrate imponibili a livello globale.

L’introduzione di rigorose restrizioni sui prodotti in Brasile si tradurrebbe in 18 miliardi di dollari all’anno scommessi offshore e oltre 1 miliardo di dollari in perdite di tasse sul gioco d’azzardo nel periodo 2025-28.

Si prevede che il Nord America raggiungerà circa 5,4 miliardi di dollari di GGR per il basket entro il 2028 e sarà sostenuto da una forte crescita in Europa e Asia con aumenti di oltre il 20% e 30% del GGR previsto rispettivamente a 2,3 e 3,2 miliardi di dollari durante questo periodo. È ragionevole presumere che le scommesse prop su partite NBA e NCAA al di fuori degli Stati Uniti possano superare quelle di qualsiasi singolo stato americano che potrebbe vietare tale attività.

