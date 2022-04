IBIA nomina Jean-François Reymond Education Ambassador for Athletes

L’International Betting Integrity Association (IBIA) ha annunciato oggi la nomina di Jean-François Reymond a loro Education Ambassador for Athletes. L’appuntamento mette in evidenza il continuo impegno di IBIA nell’innalzare lo standard dell’educazione alle scommesse in tutti gli sport a livello globale, e in particolare nei nuovi mercati dinamici e in rapida crescita del Nord e del Sud America. Jean-François Reymond lavorerà a stretto contatto con le principali parti interessate, in particolare le associazioni di giocatori e i partner IBIA, in una serie di giurisdizioni per stabilire e supportare campagne di formazione sulle scommesse.

Reymond porta una vasta conoscenza ed esperienza di lavoro con gli sportivi e il settore delle scommesse regolamentate in quest’area. Giocatore di basket professionista da oltre 12 anni, Reymond è diventato segretario generale degli atleti dell’UE nel 2012, dove ha guidato due importanti progetti educativi europei sulle scommesse sportive. È stato membro della piattaforma nazionale francese contro la manipolazione delle competizioni sportive dal 2016 al 2019 e fino al 2017 è stato anche vicepresidente della World Player Association.

Khalid Ali, CEO di IBIA ha dichiarato: “Jean-François è stato in prima linea nell’educazione all’integrità delle scommesse in Europa sin dal suo inizio. Ha guidato lo sviluppo dei principi chiave sulle scommesse sportive per gli atleti e, da ex professionista, la sua comprensione dell’importanza di stabilire fiducia e accesso diretto ai giocatori è stata determinante nel plasmare il modo in cui viene affrontata l’educazione alle scommesse. Sono lieto che possiamo attingere all’esperienza, alla conoscenza e alle connessioni senza rivali di Jean-François per sviluppare programmi di allenamento su misura per uomini e donne sportivi che li aiutino a comprendere le sfide e le minacce in questo settore”.

Parlando dopo la sua nomina, Jean-François Reymond ha dichiarato: “Proteggere l’integrità dello sport significa proteggere l’integrità degli atleti. La mancanza di consapevolezza di un numero crescente di diversi modelli normativi e regole sportive sta creando un ambiente sempre più difficile per gli sportivi. L’impatto a catena sulle loro carriere professionali, sulla loro reputazione e sui loro mezzi di sussistenza può essere grave, come purtroppo abbiamo recentemente assistito nella NFL. Questo è ciò che mi motiva, io stesso un ex professionista, a trasmettere questo importante messaggio a tutti gli atleti. Sono lieto di lavorare con l’IBIA per supportarli nella loro missione di aiutare a promuovere e aumentare lo standard di istruzione e comprensione delle scommesse sportive”.

IBIA è la principale voce globale per l’industria regolamentata delle scommesse sulla lotta alla corruzione delle scommesse per proteggere l’integrità dello sport. A febbraio, nell’ambito della sua espansione internazionale, ha annunciato il lancio del suo servizio di monitoraggio dell’integrità negli Stati Uniti e in Canada. L’associazione ha anche firmato di recente accordi di collaborazione con la Canadian Gaming Association (CGA) e l’equivalente colombiano, la Federation of Entrepreneurs of Games of Luck and Chance (FECOLJUEGOS), per lavorare su progetti per proteggere l’integrità dello sport e regolamentare le scommesse da attività corrotte in quei mercati.

PressGiochi