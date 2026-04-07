IBIA, nel primo trimestre del 2026 segnalate 70 scommesse sospette

L’International Betting Integrity Association (IBIA) ha pubblicato il rapporto sull’Integrità relativo al primo semestre del 2026. L’associazione ha segnalato un totale di 70 alert di scommesse sospette alle autorità competenti

L’International Betting Integrity Association (IBIA) ha pubblicato il rapporto sull’Integrità relativo al primo semestre del 2026. L’associazione ha segnalato un totale di 70 alert di scommesse sospette alle autorità competenti nel primo trimestre del 2026.

Il calcio si conferma lo sport più attenzionato con 25 segnalazioni che rappresentano il 36% del totale. Seguono poi il tennis con 16 alert, gli eSports con 15, il tennis da tavolo con 7, la pallavolo con 2 e badminton, cricket, basket, palla a mano e MMA con una sola segnalazione ciascuno.

Il 28% degli alert proviene dai paesi europei, per un totale di 20 segnalazioni. Seguono poi gli alert legati agli eSports che rappresentano il 21% del totale: le segnalazioni relativeagli eSports non sono attribuiti a un Paese o a un continente specifico, poiché le sedi degli eventi possono essere transnazionali. Gli alert provenienti da Nord America, Asia, Sud America e Africa rappresentano rispettivamente il 20%, 13%, 9% e 9% del totale.

Focus su Brasile e America Latina – Dal 2021 al 2025, in Brasile sono stati segnalati 68 alert di scommesse sospette, relativi a 8 discipline sportive: calcio (51), basket (6), tennis (6), pallavolo (1), beach volley (1), futsal (1), tennis tavolo (1) e biliardo americano (1).

Si prevede che il mercato delle scommesse sportive online in Brasile subisca un cambiamento strutturale, passando da attività offshore a un sistema regolamentato onshore, a seguito dell’introduzione delle licenze federali nel 2025. Il fatturato lordo del gioco (GGR) del mercato delle scommesse sportive è stimato in crescita costante, fino a raggiungere i 28,8 miliardi di real brasiliani (4,7 miliardi di dollari) entro il 2030, con gli operatori autorizzati a livello federale che rappresenteranno oltre l’80% del GGR.

Si prevede che il Brasile dominerà il mercato totale delle scommesse in America Latina, sia terrestri che online, nel 2026, rappresentando il 39% del fatturato lordo del gioco (GGR).

Il GGR del Brasile è stimato essere quasi il doppio rispetto a quello complessivo del Messico (21%), seguito dall’Argentina (13%). Si prevede che questi tre Paesi rappresenteranno oltre il 70% dell’intero mercato latinoamericano.

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