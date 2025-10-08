IBIA lancia Mission 2030, una nuova strategia globale per tutelare le scommesse sportive

L’International Betting Integrity Association (IBIA) ha lanciato Mission 2030, una nuova strategia quinquennale volta a rafforzare il suo ruolo come standard globale per l’integrità delle scommesse sportive. IBIA ha inoltre presentato una nuova identità visiva, che riflette la sua crescente portata internazionale e l’impegno verso la collaborazione in un contesto normativo e sportivo in continua evoluzione.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Nel celebrare il nostro 20° anniversario, non ci limitiamo a guardare al passato, ma volgiamo lo sguardo al futuro. Il nostro nuovo piano strategico traccia il percorso per continuare a offrire servizi di integrità di altissimo livello ai nostri membri, rafforzare la collaborazione con i nostri partner e affrontare con successo le sfide e le opportunità che stanno trasformando il nostro settore. IBIA si sta evolvendo per garantire che, qualunque siano le nuove tendenze, siamo pronti a proteggere lo sport, i consumatori e i mercati regolamentati delle scommesse.”

Mission 2030 si concentra su tre obiettivi principali:

Rafforzare la piattaforma globale di monitoraggio e allerta (Global MAP) per rilevare scommesse sospette e supportare le indagini;

Espandere la collaborazione approfondendo e ampliando le partnership nell’ecosistema globale dell’integrità sportiva;

Promuovere la prevenzione attraverso una regolamentazione più efficace, un coinvolgimento politico mirato e iniziative di formazione per i giocatori.

Mission 2030 funge da roadmap strategica, definendo direzione e priorità, pur mantenendo la flessibilità necessaria per affrontare le tendenze emergenti come l’intelligenza artificiale, le criptovalute, gli e-sport e l’apertura di nuovi mercati che stanno ridefinendo il panorama delle scommesse e dell’integrità a un ritmo senza precedenti. Le azioni dettagliate e le iniziative tattiche saranno sviluppate e attuate in collaborazione con i membri di IBIA, garantendo che l’associazione resti flessibile, innovativa e proattiva.

Per segnare questo nuovo capitolo, IBIA ha anche presentato una nuova identità visiva. Il logo ridisegnato, composto da sei segmenti intrecciati, rappresenta gli stakeholder fondamentali per la protezione dell’integrità delle scommesse: operatori, sport, regolatori, forze dell’ordine, atleti e istituzioni. Insieme, costituiscono la base del lavoro di IBIA. Il nuovo slogan, “Safeguarding Sports Betting”, cattura l’essenza della missione di IBIA.

Khalid Ali ha aggiunto: “Per realizzare le nostre ambizioni, dobbiamo evolverci, e tutto parte dal modo in cui ci presentiamo. Più di un semplice aggiornamento visivo, il nostro nuovo brand è un elemento fondamentale di Mission 2030. Riflette non solo chi siamo oggi, ma anche dove vogliamo arrivare domani.”

