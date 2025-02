IBIA istituisce un Payment Provider Forum per proteggere l’integrità del mercato delle scommesse sportive in Brasile dalle frodi finanziarie

In una mossa pionieristica per rafforzare l’integrità del mercato delle scommesse sportive brasiliano recentemente regolamentato e in rapida espansione, l’International Betting Integrity Association (IBIA) ha lanciato un Payment Provider Forum dedicato con l’obiettivo esplicito di proteggere il mercato dalle frodi finanziarie legate alla manipolazione della concorrenza.

Il progetto è stato avviato con sei importanti fornitori di servizi di pagamento che hanno già firmato una Dichiarazione di impegno e partecipazione: Bazk, Z.ro Bank, OneKey Payments, OKTO, VPag e Pay4Fun.

Con i membri di IBIA che si prevede genereranno oltre il 70% delle entrate lorde del gioco d’azzardo remoto in Brasile, IBIA svolgerà un ruolo chiave nella protezione dell’integrità del mercato delle scommesse sportive. I fornitori di servizi di pagamento e altri servizi finanziari correlati possono anche svolgere un ruolo cruciale nel garantire l’integrità delle scommesse sportive. L’IBIA Payment Provider Forum è stato quindi istituito per promuovere attività collaborative che contribuiscano a un mercato del gioco d’azzardo solido, sicuro e responsabile in Brasile.

Le istituzioni di regolamentazione e altre istituzioni collegate ai pagamenti finanziari e alla manipolazione della concorrenza saranno invitate a partecipare alle riunioni del Forum e a impegnarsi nello sviluppo e nell’implementazione di azioni preventive contro le frodi finanziarie. Il Forum trarrà vantaggio anche dalla vasta conoscenza di IBIA sui problemi e le tendenze dell’integrità delle scommesse sportive, ottenuta dalla sua rete globale di monitoraggio dell’integrità e di intelligence dei dati.

Ciò include molti dei più grandi operatori di scommesse regolamentati al mondo, attivi in sei continenti, e partnership con importanti enti sportivi e autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo. Sfrutterà inoltre l’esperienza di IBIA nello stabilire standard di settore, come il suo Data Standards Kitemark. Khalid Ali, CEO di IBIA, ha affermato: “La cooperazione tra servizi finanziari, autorità di regolamentazione e operatori di scommesse è essenziale per affrontare le sfide delle frodi finanziarie e massimizzare il potenziale del settore in Brasile. IBIA è quindi lieta che queste importanti istituzioni di pagamento abbiano accettato di esplorare attività collaborative per proteggere il mercato. Lavorando insieme, possiamo creare un mercato delle scommesse sportive sostenibile e fiorente in Brasile che avvantaggi tutte le parti interessate. Il lavoro di partnership intersettoriale è un pilastro centrale dell’attività globale di IBIA e l’associazione valuterà i potenziali vantaggi della replica di questo gruppo in un contesto internazionale più ampio”.

A tal fine, i firmatari della Dichiarazione si sono impegnati a:

Collaborare allo sviluppo di standard e best practice per l’elaborazione dei pagamenti.

Collaborare con gli enti normativi per difendere un quadro normativo solido, equo ed efficace.

Promuovere il gioco d’azzardo responsabile e la protezione dei consumatori, del mercato e degli eventi sportivi.

Condividere conoscenze ed esperienze per innovare e migliorare l’ecosistema dei pagamenti.

Mantenere i più alti standard di condotta etica e conformità alle normative.

Il primo incontro del Forum si terrà durante SBC Rio.

PressGiochi