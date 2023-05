IBIA: gli operatori del betting investono nella formazione degli atleti canadesi

L’International Betting Integrity Association (IBIA) e i suoi operatori membri bet365, Betway e FanDuel hanno annunciato l’impegno a istituire e finanziare un programma di educazione degli atleti di prim’ordine in tutto il Canada. I partner finanziatori si sono impegnati a investire almeno CA $ 300.000 in tre anni nel programma per affrontare la potenziale minaccia per gli atleti, lo sport e il mercato regolamentato derivante dalle partite truccate e dalle frodi relative alle scommesse sportive.

L’annuncio è stato dato in occasione del “Symposium on Competition Manipulation and Gambling in Sport” di alto livello che si è tenuto a Toronto, un evento co-sponsorizzato da IBIA, bet365, Betway e FanDuel. principali sport canadesi e statunitensi, come CFL, CPL, Hockey Canada, NFL, NBA e NHL, e governi nazionali e provvisori e autorità di licenza e regolamentazione, come la Alcohol and Gaming Commission of Ontario e la Alberta Gaming and Liquor Commission.

I partner finanziatori del progetto stanno discutendo attivamente in merito a un organismo di consegna, con l’intenzione di finalizzarlo nelle prossime settimane. Il programma verrà quindi implementato nella seconda metà di quest’anno e dovrebbe includere la formazione faccia a faccia degli atleti, un portale di e-learning, un’app di segnalazione anonima e materiale di sensibilizzazione.

Jean-Francois Reymond, Education Ambassador di IBIA ed ex giocatore di basket professionista e vicepresidente della World Players Association, che è stato un pioniere dell’educazione all’integrità sportiva sin dal suo inizio, ha annunciato il progetto durante il suo discorso di apertura. Ha informato il Simposio che: “Proteggere l’integrità dello sport significa proteggere l’integrità degli atleti. Molto spesso per mancanza di consapevolezza, sono gli atleti che stanno mettendo a rischio la propria carriera e il proprio sostentamento. Il nostro obiettivo è costruire un programma di prim’ordine per tutti gli atleti che serva a proteggere l’integrità dello sport canadese e le carriere degli atleti canadesi”.

Anthony Werkman, CEO di Betway, ha dichiarato: “Proteggere l’integrità dello sport è fondamentale per ciò che facciamo, quindi siamo lieti di dare il nostro impegno a lavorare con i nostri partner per finanziare e sviluppare un efficace programma di formazione degli atleti in Canada. In qualità di marchio globale, ci impegniamo a combattere qualsiasi forma di corruzione delle scommesse, sia a livello globale che locale, e non vediamo l’ora di lavorare con gli altri membri per contribuire a plasmare un futuro migliore sia per le organizzazioni sportive che per le autorità di regolamentazione”.

Dale Hooper, GM, FanDuel Canada, ha dichiarato: “Mantenere l’integrità dello sport è essenziale per la sicurezza e il divertimento dei giocatori, i pilastri di ciò che facciamo in FanDuel. In qualità di mercato recentemente regolamentato, ci impegniamo a sostenere programmi educativi in Ontario che contribuiranno ad aumentare la comprensione e la protezione di atleti, scommettitori e non solo”.

Khalid Ali, CEO di IBIA, la principale voce globale sull’integrità per il settore delle scommesse su licenza, ha dichiarato: “IBIA è lieta che i nostri membri, come bet365, Betway e FanDuel, siano così impegnati nell’educazione alle scommesse sportive e siano pronti a investire in un’iniziativa così importante. Tutti i partner sono entusiasti di vedere l’impatto positivo che questo progetto avrà sul mantenimento dell’integrità dello sport canadese e dei giocatori stessi. Per IBIA, l’integrità sportiva e l’investimento nelle persone che realizzano lo sport sono importanti”.

Un’associazione senza scopo di lucro, IBIA è il più grande organismo di monitoraggio dell’integrità delle scommesse gestito da operatori al mondo, con oltre 120 marchi di scommesse sportive che generano circa CA $ 185 miliardi (oltre US $ 137 miliardi) in scommesse totali piazzate all’anno. Rappresenta la maggior parte degli operatori di scommesse autorizzati in Ontario, compresi i co-finanziatori del progetto bet365, Betway e FanDuel.

PressGiochi