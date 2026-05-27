IBIA. Gli atleti della CFL ricevono una formazione sull’integrità sportiva

È stato introdotto un nuovo programma di formazione sull’integrità per le squadre della Canadian Football League (CFL), riunendo il campionato, operatori di scommesse, specialisti dei dati e dell’integrità in uno

È stato introdotto un nuovo programma di formazione sull’integrità per le squadre della Canadian Football League (CFL), riunendo il campionato, operatori di scommesse, specialisti dei dati e dell’integrità in uno sforzo coordinato per proteggere meglio gli atleti della CFL da manipolazioni delle partite e frodi.

Il programma, guidato dal partner ufficiale per i dati della CFL, Genius Sports, e dalla International Betting Integrity Association (IBIA), principale organismo di monitoraggio dell’integrità delle scommesse in Canada, ha incluso sessioni formative in presenza, favorendo un confronto diretto con i giocatori e discussioni più aperte sulle pressioni e sui rischi che possono incontrare. Atleti di tutte e nove le squadre della CFL hanno partecipato alle sessioni, comprese quelle di Edmonton e Calgary, entrambe con sede in Alberta, provincia che lancerà il nuovo modello di licenze per scommesse sportive e gaming il 13 luglio. Le sessioni hanno coinvolto anche squadre di Toronto e Hamilton, in Ontario, la prima provincia canadese ad aprire il mercato agli operatori privati nel 2022. Attualmente IBIA dispone di registrazioni per il monitoraggio dell’integrità in Ontario e Alberta e collabora con le autorità di regolamentazione del gioco in tali giurisdizioni per le questioni legate all’integrità delle scommesse.

Le sessioni in presenza sono state tenute dall’Ambasciatore per l’Educazione di IBIA, Jean-François Reymond, dall’ex giocatore NFL, CFL ed EFL Anthony Mahoungou, dal Responsabile delle Operazioni di Integrità di Genius Sports, Stephen Emberson, e dalla consulente speciale per l’integrità sportiva Natalie St Cyr Clarke.

Gli incontri hanno presentato l’approccio delle “3R” di IBIA: Rules, Responsibility, Report. Jean-François, ex atleta professionista, ha portato un punto di vista diretto sulla realtà vissuta dai giocatori, sulle situazioni in cui l’integrità può essere messa alla prova e sui modi migliori per coinvolgere gli atleti. “La formazione in presenza riflette una realtà semplice: le misure di integrità non funzionano solo sulla carta, funzionano quando gli atleti le comprendono, si fidano e le utilizzano”, ha dichiarato.

La formazione si è concentrata su scenari pratici, aiutando gli atleti a identificare, respingere e segnalare tentativi collegati al match-fixing, all’uso improprio di informazioni privilegiate e ad altre forme di corruzione legate alle scommesse. Puntando sulla prevenzione attraverso l’educazione, il programma mira ad affrontare i rischi prima che degenerino.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “L’integrità dello sport è forte quanto gli investimenti e la cooperazione che la sostengono. Quando leghe, atleti, operatori e organismi per l’integrità collaborano e la formazione riesce davvero a coinvolgere, si passa dalla teoria all’azione, creando uno strumento potente per aiutare gli atleti a riconoscere e rispondere ai rischi nelle situazioni reali”.

Stephen Emberson ha aggiunto: “Nella lotta contro la corruzione legata alle scommesse, l’educazione è un pilastro essenziale per proteggere sia i partecipanti sia le competizioni stesse. Questi workshop hanno rappresentato una piattaforma preziosa per parlare direttamente ai giocatori della CFL, mostrando come alcune persone possano cercare di manipolare i mercati e quali misure adottare per segnalare qualsiasi attività sospetta. Avere l’opportunità di svolgere formazione in presenza, su temi come i rischi dei social media e i danni legati al gioco d’azzardo, ha permesso a Genius Sports e IBIA di coinvolgere pienamente i partecipanti e fornire loro gli strumenti per proteggere sé stessi e il campionato”.

“L’integrità del nostro gioco è fondamentale”, ha dichiarato Eric Noivo, Vicepresidente Associato CFL per Salute, Sicurezza e Football Operations. “Lavorare con i nostri partner e con i leader del settore, offrendo formazione in presenza, dimostra l’impegno della lega, degli operatori di scommesse e degli specialisti dell’integrità nell’educare giocatori e staff sulla manipolazione delle partite, sui suoi effetti e su come reagire se dovessero trovarsi di fronte a tali situazioni. Non c’è spazio per queste pratiche nel nostro sport e continueremo a fare tutto il necessario per proteggere la CFL”.

L’iniziativa riflette un approccio più ampio nel mondo dello sport e delle scommesse, che considera la prevenzione il modo più efficace per proteggere l’integrità. Affrontando i rischi in anticipo, attraverso educazione, consapevolezza e coinvolgimento diretto degli atleti, le parti interessate mirano a ridurre le opportunità di comportamenti scorretti prima che si verifichino. L’impatto va oltre gli spogliatoi, contribuendo a salvaguardare le competizioni e i mercati regolamentati delle scommesse, oltre a proteggere la credibilità dello sport nel suo complesso.

Il coinvolgimento di IBIA in questa iniziativa fa parte di un investimento di 300.000 dollari canadesi impegnato da IBIA e dai suoi membri FanDuel, bet365 e Betway per sostenere programmi educativi e misure preventive a tutela dell’integrità nello sport canadese. L’iniziativa includerà anche un terzo anno consecutivo di formazione per giocatori e staff della Canadian Premier League (CPL), realizzata insieme a PFA Canada, nel corso di quest’anno.

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