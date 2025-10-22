Newsletter

22 Ottobre 2025

IBIA, firma un Memorandum con la Piattaforma Nazionale per l’Integrità dello Sport dell’Ucraina

La Piattaforma Nazionale per l’Integrità dello Sport dell’Ucraina e l’International Betting Integrity Association (IBIA) hanno firmato un memorandum d’intesa.

22 Ottobre 2025

IBIA è la principale voce globale in materia di integrità per l’industria delle scommesse regolamentate. Riunisce oltre 90 operatori di scommesse sportive e più di 200 marchi distribuiti su sei continenti. La rete globale di monitoraggio di IBIA controlla ogni anno oltre 300 miliardi di dollari in attività di scommesse, rilevando in tempo reale schemi sospetti.

L’organizzazione collabora strettamente con importanti istituzioni sportive internazionali come FIFA, UEFA e il CIO, oltre che con autorità nazionali di regolamentazione del gioco d’azzardo in tutto il mondo.

La firma del Memorandum apre nuove opportunità per la Piattaforma Nazionale nell’identificazione e contrasto della manipolazione delle competizioni sportive, in particolare:

  • accesso alla Piattaforma di Monitoraggio e Allerta di IBIA;
  • possibilità di ricevere segnalazioni su schemi di scommesse sospette relativi a partite che coinvolgono squadre o atleti ucraini;
  • rafforzamento della cooperazione internazionale sull’integrità sportiva.

La Piattaforma Nazionale ha dichiarato: “La cooperazione con IBIA ci consente di integrarci nel sistema globale per la tutela dell’integrità sportiva. Per l’Ucraina, ciò rappresenta un livello qualitativamente nuovo nella rilevazione e prevenzione della manipolazione delle competizioni. Otteniamo accesso a meccanismi internazionali avanzati di risposta e diventiamo parte della rete mondiale che combatte la corruzione nello sport.”

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha affermato: “IBIA è lieta di aver raggiunto questo importante accordo con la Piattaforma Nazionale ucraina per il contrasto alla manipolazione delle competizioni. Questa iniziativa rientra nella nostra strategia di ampliamento delle collaborazioni e partnership globali per l’integrità, in linea con i nostri obiettivi strategici della Missione 2030.”

 

