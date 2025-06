IBIA entra nella giuria dei RTG Global Awards 2026

L’International Betting Integrity Association (IBIA) farà parte della giuria dei primi RTG Global Awards, che saranno assegnati durante la cena di gala di Regulating the Game 2026, in programma martedì

L’International Betting Integrity Association (IBIA) farà parte della giuria dei primi RTG Global Awards, che saranno assegnati durante la cena di gala di Regulating the Game 2026, in programma martedì 10 marzo a Sydney.

I RTG Global Awards premiano l’eccellenza nella leadership, innovazione e impatto nel settore del gioco regolamentato, riconoscendo risultati nei campi della responsabilità sociale, della compliance, del gioco sicuro, dell’integrità dell’industria e della gestione dei rischi finanziari. Gli Awards si inseriscono nell’ambito della sesta edizione della conferenza internazionale Regulating the Game, dedicata al rafforzamento dell’integrità del settore, delle competenze regolatorie e della leadership etica.

Fondata nel 2005, l’IBIA è la principale voce globale in materia di integrità per il settore delle scommesse autorizzate. L’associazione senza scopo di lucro riunisce molti dei più grandi operatori regolamentati al mondo, attivi in sei continenti. L’IBIA svolge un ruolo essenziale nella tutela dello sport e del settore delle scommesse dalla corruzione, grazie a una piattaforma avanzata di monitoraggio e allerta e a collaborazioni con enti regolatori e federazioni sportive a livello internazionale.

Khalid Ali, CEO di IBIA, entra ufficialmente nella giuria degli RTG Global Awards, portando con sé una solida esperienza di settore e un impegno costante per l’integrità e il gioco responsabile.

“È un onore far parte della giuria dei RTG Global Awards. In IBIA ci dedichiamo a promuovere integrità e trasparenza nel panorama globale delle scommesse. Questi premi valorizzano chi lavora per un comportamento etico e una regolamentazione efficace, ed è per noi motivo d’orgoglio sostenere questa missione” – ha dichiarato Khalid Ali.

Paul Newson, fondatore di Regulating the Game e Principal di Vanguard Overwatch, ha accolto con entusiasmo l’annuncio: “La nomina di Khalid e il coinvolgimento dell’IBIA testimoniano il respiro internazionale e la missione centrata sull’integrità degli Awards. La loro leadership nella lotta alla corruzione legata alle scommesse è perfettamente in linea con la nostra visione di promuovere l’eccellenza e innalzare gli standard del settore.”

PressGiochi