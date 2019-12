IBIA e MGA siglano un accordo di cooperazione per l’integrità delle scommesse

L’International Betting Integrity Association (IBIA) e la Malta Gaming Authority (MGA), che recentemente ha creato la Sports Integrity Unit, hanno sottolineato il loro impegno per proteggere i consumatori, gli sport e i mercati delle scommesse dalla corruzione firmando un accordo di condivisione delle informazioni sull’integrità delle scommesse. Il Memorandum of Understanding (MoU) è il primo accordo tra la nuova Unità della MGA e un sistema di monitoraggio delle scommesse e sottolinea il desiderio di entrambe le parti di affrontare la corruzione legata alle scommesse.

Khalid Ali, CEO dell’International Betting Integrity Association, ha dichiarato: “La creazione della Sports Integrity Unit e la sua attenzione per affrontare le partite truccate è molto gradita, motivo per cui sono lieto di aver raggiunto questo accordo con l’MGA che ci permetterà di lavorare in modo collaborativo sull’integrità. Da parte sua, IBIA utilizzerà il suo esclusivo sistema globale di monitoraggio delle scommesse, che include molti dei più grandi operatori con licenza MGA, per fornire informazioni sulle scommesse sospette all’Unità allo scopo di prevenire la corruzione legata alle scommesse sportive. ”



Antonio Zerafa, funzionario per l’integrità dello sport della MGA, ha dichiarato: “La MGA ha reso la lotta contro la manipolazione delle competizioni sportive una parte fondamentale della sua politica di licenza e regolamentazione. Lavorare in collaborazione con altre parti interessate, in particolare gli operatori di scommesse, è fondamentale per il successo di tale approccio e il protocollo d’intesa con IBIA è quindi di particolare importanza. IBIA e i suoi membri portano una vasta gamma di dati di mercato e dei consumatori che serviranno senza dubbio a rafforzare significativamente la capacità di raccolta di informazioni e intelligence dell’unità ”.

PressGiochi