IBIA e APAJO collaborano contro il match fixing nelle scommesse

L’International Betting Integrity Association (IBIA) e l’associazione portoghese di scommesse e gioco d’azzardo online (APAJO) hanno firmato un memorandum d’intesa volto a lavorare insieme nella difesa dell’integrità delle scommesse e dello sport, nonché di un servizio online sicuro e sostenibile ambiente delle scommesse sportive.

Le due associazioni, in rappresentanza di alcuni tra i più rilevanti operatori dello spazio europeo, si confronteranno su ambiti di cooperazione e potenziali progetti condivisi nel perseguimento di obiettivi comuni. In questi progetti congiunti, le due associazioni uniranno le proprie competenze su attività volte a promuovere un mercato regolamentato delle scommesse sportive praticabile in Portogallo con un’elevata canalizzazione dei consumatori e relative misure di protezione dell’integrità dei consumatori, degli sport e degli operatori.

“APAJO è fortemente impegnata nella costruzione e nel mantenimento dell’ambiente più vantaggioso per i consumatori e gli operatori portoghesi e l’integrità sportiva è sicuramente una parte molto importante di questo obiettivo generale. Siamo lieti di stipulare questo accordo con IBIA, il cui ampio lavoro e conoscenza in questo campo saranno estremamente preziosi. Non vediamo l’ora di dare il nostro contributo a livello internazionale per il progresso di questo settore nel suo insieme”, ha dichiarato Ricardo Domingues, presidente del Comitato Esecutivo di APAJO.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Il Portogallo è un mercato importante per i membri di IBIA e mantenere l’integrità del prodotto scommesse e degli eventi sportivi è quindi di notevole importanza. L’accordo con APAJO segna l’inizio di un approccio coordinato per raggiungere i nostri obiettivi condivisi per stabilire e mantenere un mercato delle scommesse portoghese dinamico, competitivo e ben regolamentato che scoraggia la corruzione e cerca di impedire ai clienti di essere incanalati nel mercato non regolamentato”.

