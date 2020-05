IBIA continua la lotta contro la corruzione nelle scommesse sportive

L’International Betting Integrity Association (IBIA) ha invitato tutte le parti impegnate nella catena di fornitura dei dati sugli eventi sportivi affinché aderiscano agli standard globali. IBIA ritiene che questo sia il mezzo più efficace per raggiungere un approccio che serva a proteggere l’integrità dello sport, i suoi dati, i mercati delle scommesse generati da tali dati e i consumatori che godono di tali prodotti.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Sostenere l’affidabilità e la credibilità dei dati sugli eventi sportivi è di fondamentale importanza per i membri. Vi è un chiaro vantaggio per tutti i soggetti coinvolti nella catena di fornitura dei dati nel garantire che tali siano un prodotto con elevati livelli di accuratezza e trasparenza. IBIA e i suoi membri hanno preso in considerazione questo problema internamente da un po ‘di tempo e vorrebbero fare un ulteriore passo avanti e avere un adeguato dibattito in tutto il settore. A tal fine, chiediamo a tutte le parti interessate, in particolare ai fornitori di dati, di impegnarsi in modo proattivo con l’associazione e i suoi membri per sviluppare e attuare standard concordati in merito alla vendita, raccolta e distribuzione di dati sportivi relative alle scommesse”.

L’International Betting Integrity Association è la principale voce globale sull’integrità per il settore delle scommesse con licenza, è gestita da operatori, protegge i suoi membri dalla corruzione attraverso azioni collettive. La sua piattaforma di monitoraggio è uno strumento anticorruzione altamente efficace che rileva e segnala attività sospette sui mercati delle scommesse. L’associazione ha collaborazioni di lunga data per lo scambio di informazioni con i principali regolatori dello sport e del gioco d’azzardo per utilizzare i dati e perseguire la corruzione. Rappresenta il settore in forum di discussione politica di alto livello come il CIO, le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa e la Commissione europea.

PressGiochi