IBIA, bet365, Betway e FanDuel: presenting sponsor del 2023 Symposium sul Competition Manipulation and Gambling in Sport

Il Canadian Centre for Ethics in Sport (CCES) e McLaren Global Sport Solutions (MGSS) sono lieti di annunciare che l’International Betting Integrity Association (IBIA), insieme ai suoi membri bet365, Betway e FanDuel, saranno presenting sponsor del 2023 Symposium sulla manipolazione della concorrenza e sul gioco d’azzardo nello sport.

Gli sponsor condividono l’impegno a combattere la corruzione delle scommesse per proteggere l’integrità dello sport e dei mercati regolamentati delle scommesse a livello globale.

In qualità di membri di IBIA, bet365, Betway e FanDuel sono sottoposti a un rigoroso processo di due diligence e devono aderire a un codice di condotta, che li impegna a pratiche di scommesse responsabili.

L’IBIA e i suoi partner hanno svolto un ruolo significativo nel monitoraggio, nelle indagini, nell’azione penale e nelle sanzioni contro le parti coinvolte nel match fixing.

Come associazione senza scopo di lucro, IBIA è il più grande organismo di monitoraggio dell’integrità gestito da operatori al mondo, con oltre 120 marchi di scommesse sportive che generano circa $ 185 miliardi di CAD (oltre $ 137 miliardi di USD) in scommesse totali effettuate con gli operatori all’anno; l’associazione rappresenta la maggior parte degli operatori di scommesse autorizzati in Ontario.

L’obiettivo del simposio è sviluppare una via comune per affrontare il problema della manipolazione della concorrenza in Canada a beneficio dello sport e dell’industria del gioco. Questo approccio è in linea con la Convenzione di Macolin, l’unica norma di diritto internazionale sulla manipolazione delle competizioni sportive, in cui operatori di scommesse, autorità pubbliche, fornitori di servizi di integrità e altri lavorano in armonia per affrontare la manipolazione della concorrenza. Sponsorizzando il simposio, IBIA, bet365, Betway e FanDuel stanno dimostrando il loro impegno nei confronti dei principi della Macolin Convention.

L’IBIA faceva parte del gruppo intersettoriale che ha assistito alla stesura della Convenzione Macolin e ne ha sostenuto pubblicamente l’introduzione.

Il simposio attira iscritti da tutto il mondo a Toronto, in Canada, dal 30 al 31 maggio.

