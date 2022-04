IBIA: 42 casi di scommesse sospette segnalate nel primo trimestre 2022

L’International Betting Integrity Association (IBIA) ha segnalato 42 casi di scommesse sospette alle autorità competenti durante il primo trimestre (1° trimestre) del 2022. Il totale del primo trimestre è una riduzione del 39% rispetto ai 69 casi del 4° trimestre 2021 ed è una diminuzione simile rispetto al primo trimestre del 2021, che ha visto 64 avvisi. Tennis (14 avvisi), calcio (10) e ping pong (10) hanno rappresentato oltre l’80% degli avvisi segnalati durante il trimestre, mentre il resto riguarda pallavolo (4), biliardo (3) ed eSport (1). Dal punto di vista geografico, gli eventi sportivi europei hanno continuato a fornire il maggior numero di allarmi con il 55% del totale del primo trimestre, seguiti dall’Asia con il 24%.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Gli avvisi continuano a fluttuare da un trimestre all’altro, ma è comunque positivo che il primo trimestre abbia visto un notevole calo delle scommesse sospette e delle potenziali attività corrotte sui mercati dei membri IBIA. Quel calo è più evidente dato che quegli allarmi provengono da una base di membri sostanzialmente ampliata nei primi tre mesi del 2022, con l’associazione destinata a diventare il principale fornitore di integrità nei mercati di recente apertura dei Paesi Bassi e dell’Ontario, e spingendo attraverso gli stati degli Stati Uniti. Questa crescita significa che la principale rete globale di integrità di IBIA è ora significativamente al di sopra dei $ 137 miliardi di fatturato annuo di scommesse registrato nel 2021″.

L’International Betting Integrity Association è la principale voce globale sull’integrità per il settore delle scommesse con licenza. È gestito da operatori per operatori, proteggendo i suoi membri dalla corruzione attraverso azioni collettive. La sua piattaforma di monitoraggio e avviso è uno strumento anticorruzione altamente efficace che rileva e segnala attività sospette sui mercati delle scommesse dei suoi membri. L’associazione ha collaborazioni di condivisione delle informazioni di lunga data con le principali autorità di regolamentazione dello sport e del gioco d’azzardo per utilizzare i suoi dati e perseguire la corruzione. Rappresenta il settore nei forum di discussione politica ad alto livello come il CIO, le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa e la Commissione europea.

