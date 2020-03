Iberoamerican Gaming Summit: evento rinviato

A causa della situazione generata dalla diffusione del coronavirus COVID19 in Europa, a seguito delle raccomandazioni delle autorità sanitarie globali, l’organizzazione del vertice di gioco iberoamericano ha deciso di rinviare la sua settima edizione di questo evento internazionale che era previsto per il 28 e 29 aprile presso il Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel.

Il vertice riunisce, anno dopo anno, i principali regolatori e attori del settore, movimenti da oltre 20 paesi in Europa e in America, con l’obiettivo di migliorare i meccanismi di regolamentazione e lo scambio di informazioni tra imprese e autorità di regolamentazione. Ecco perché, prestando particolare attenzione al senso di responsabilità, ritiene opportuno evitare lo sfollamento al fine di contribuire al controllo di questa pandemia globale.

La nuova data di questo forum internazionale, che quest’anno si svolge in collaborazione con la direzione dei casinò e dei giochi d’azzardo della Repubblica Dominicana (ministero delle finanze) in qualità di ambasciatore istituzionale, sarà presto annunciata.

PressGiochi