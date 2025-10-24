Newsletter

24 Ottobre 2025

IAGR2026 si terrà a Lima: l’associazione dei regolatori del gioco torna in Perù dopo 11 anni

24 Ottobre 2025

Con la conclusione di IAGR2025 — la nostra conferenza indipendente più partecipata di sempre — siamo lieti di annunciare che IAGR2026 si terrà a Lima, in Perù, dal 19 al 22 ottobre 2026, ospitata dal Ministero del Commercio Estero e del Turismo del Perù.

L’evento segnerà il ritorno di IAGR in Perù dopo 11 anni, a seguito del successo dell’edizione del 2015 svoltasi sempre a Lima.

«Siamo entusiasti di tornare in Sud America. Il Perù e l’intera regione rappresentano mercati del gioco in rapida evoluzione, con una crescente attenzione verso una regolamentazione responsabile. IAGR è orgogliosa di sostenere lo scambio di conoscenze e la collaborazione in questa parte del mondo», ha dichiarato Ben Haden, presidente di IAGR (nella foto).

Yuri Guerra Padilla, direttore generale della Direzione Generale dei Giochi da Casinò e delle Slot Machine del Ministero del Commercio Estero e del Turismo del Perù, ha affermato che è un onore essere stati scelti come Paese ospitante della conferenza IAGR 2026.

«Per la Direzione Generale dei Giochi da Casinò e delle Slot Machine, in coordinamento con il Ministero del Commercio Estero e del Turismo (MINCETUR), questo evento rappresenta un’opportunità strategica per mostrare i progressi del nostro quadro normativo, progettato per garantire un equilibrio tra tutela dei consumatori, integrità del mercato e sviluppo economico sostenibile», ha dichiarato Padilla.

«In un contesto globale in cui le sfide regolatorie superano i confini, la collaborazione internazionale è più essenziale che mai. Ospitare a Lima i principali regolatori del mondo ci permetterà di scambiare esperienze, rafforzare le partnership e consolidare standard internazionali che contribuiscono alla competitività e alla trasparenza del settore.

Siamo certi che i delegati troveranno a Lima un luogo ideale per il dialogo tecnico, la cooperazione e l’innovazione regolatoria, oltre che una città vivace, ben collegata e riconosciuta a livello globale per la sua gastronomia e il suo patrimonio culturale — rendendo la loro visita un’esperienza davvero arricchente e indimenticabile».

PressGiochi

PressGiochi

