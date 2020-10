IAGR: parla il Presidente uscente Paul Newson

La conferenza incentrata sull’innovazione normativa di IAGR è stata riprogrammata dal 12 al 17 settembre 2021 e sarà ospitata dalla Massachusetts Gaming Commission a Boston. Riflettendo sul suo mandato come presidente IAGR, Paul Newson, presidente uscente IAGR ha dichiarato: “Non siamo stati in grado di riunire la comunità di regolamentazione del gioco d’azzardo alla conferenza annuale IAGR di quest’anno, dove avevamo sperato di esplorare collettivamente come creare appetito per l’innovazione e stimolare l’adozione della tecnologia di regolamentazione. Queste conversazioni sono fondamentali per garantire che la politica e la pratica normativa possano agevolmente facilitare l’innovazione e lo sviluppo responsabile del settore e rafforzare una regolamentazione del gioco d’azzardo efficiente ed efficace a livello globale. Il 2020 è stato caratterizzato da sfide e incertezze per tutti. Sebbene l’audace ambizione di IAGR per ciò che potrebbe essere ottenuto per far avanzare la nostra direzione strategica è stata smorzata, abbiamo continuato a costruire il profilo e la portata della nostra associazione. Abbiamo anche esplorato potenziali nuove iniziative strategiche che faranno avanzare la missione di IAGR e miglioreranno il nostro contributo alla regolamentazione del gioco d’azzardo a livello globale. Sebbene i fiduciari di IAGR continuino a esplorare possibili strade, vi sono ricche opportunità per IAGR di assumere un ruolo più attivo nel sostenere l’innovazione, la difesa della politica normativa, sfruttare le partnership, sostenere una maggiore armonia normativa e riconoscimento reciproco e promuovere un maggiore scambio internazionale di informazioni e intelligence e collaborazione. Sono grato per il privilegio di aver guidato IAGR per l’anno precedente e sono entusiasta dell’enorme potenziale che ha per accrescere il suo ruolo di leadership e contribuire a plasmare la politica e la pratica normativa del gioco a livello globale. La leadership di talento e il Consiglio di fondazione sono in una posizione eccezionale per rafforzare l’influenza di IAGR e guidarne il successo futuro. Mentre sto passando a un nuovo ruolo per guidare la pratica di consulenza normativa di Senet, non vedo l’ora di rimanere in contatto e contribuire al dialogo normativo internazionale”.

Il presidente entrante, Mabutho Zwane, amministratore delegato dell’Eastern Cape Gambling and Betting Board, ha dichiarato: “Sono onorato ed entusiasta dell’opportunità di assumere il ruolo di presidente IAGR, soprattutto in questo momento particolarmente importante in cui vi è una significativa opportunità di sfruttare tecnologia per riunire le autorità di regolamentazione globali e per guidare la pratica normativa. Paul ha fornito abilità e conoscenze incommensurabili al suo lavoro come Presidente IAGR, impostando IAGR su un percorso per diventare la voce preminente sulla regolamentazione del gioco d’azzardo a livello internazionale. Sono sicuro che i membri dello IAGR e il Consiglio di fondazione si uniranno a me nel ringraziare Paul per la sua leadership in quello che è stato un periodo eccezionalmente impegnativo e per augurargli tutto il meglio per il suo nuovo ruolo in Senet2. Lo IAGR è composto da rappresentanti del settore dei giochi. organizzazioni di regolamentazione in tutto il mondo. La missione di IAGR è promuovere l’efficacia e l’efficienza della regolamentazione del gioco.

PressGiochi