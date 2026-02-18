IAGR nomina Ceo Kevin Mullally: guiderà la strategia globale dei regolatori del gioco

L’International Association of Gaming Regulators (IAGR) ha annunciato la nomina di Kevin Mullally come primo Chief Executive Officer della propria storia, una nuova posizione creata per riflettere la crescita dell’associazione, l’ampliamento dell’impegno internazionale e la crescente complessità dell’ambiente regolatorio globale.

Il ruolo rafforza la capacità esecutiva dell’organizzazione mantenendo al tempo stesso una governance guidata dai membri, con l’indirizzo strategico affidato al Board of Trustees. “Kevin porta con sé una straordinaria profondità di esperienza regolatoria e una prospettiva globale perfettamente in linea con la missione di IAGR”, ha dichiarato il presidente Ben Haden, sottolineando l’unanimità del consiglio nell’accogliere una figura con competenze in governance regolatoria, tecnologia del gaming, leadership istituzionale e collaborazione internazionale.

Nel nuovo incarico, Mullally sarà responsabile dell’attuazione della strategia approvata dal Board, del coordinamento operativo tra conferenze e servizi ai membri e del rafforzamento delle partnership e della condivisione di conoscenze per supportare regolatori sempre più chiamati ad affrontare sfide che superano i confini nazionali. “La forza di IAGR risiede nei suoi membri e nella loro disponibilità a collaborare tra giurisdizioni”, ha affermato Mullally. “Il mio obiettivo è sostenere i regolatori ampliando la cooperazione, condividendo soluzioni pratiche e mantenendo IAGR in prima linea nell’affrontare le questioni regolatorie più critiche a livello mondiale”.

La carriera del nuovo CEO è radicata in decenni di esperienza ai massimi livelli nella regolazione del gioco, nelle politiche pubbliche e nella governance, con ruoli di leadership nella supervisione di sistemi regolatori complessi, nello sviluppo di framework di gioco responsabile, nel contrasto al mercato illegale e nel dialogo con l’industria mantenendo una forte indipendenza istituzionale. Un percorso che sostiene direttamente la missione di IAGR di promuovere una regolazione efficace nell’interesse pubblico e di rafforzare la cooperazione tra autorità di controllo a livello globale.

Tra le priorità strategiche vi è anche il rafforzamento del ruolo dell’associazione come punto di riferimento internazionale, in particolare nei mercati caratterizzati da rapida crescita ed evoluzione normativa. Questo impegno sarà al centro della conferenza annuale IAGR2026, in programma a Lima, in Perù, il prossimo ottobre, attesa come uno dei principali appuntamenti globali del 2026 per i regolatori del settore. “Lima offrirà un forum fondamentale per affrontare sfide condivise, soprattutto mentre i mercati dell’America Latina crescono in scala e complessità”, ha evidenziato Mullally.

Oltre al nuovo incarico, Mullally è fondatore di The Mullally Group, società di consulenza indipendente che supporta governi, autorità e istituzioni nello sviluppo e nell’implementazione di modelli regolatori e pratiche di governance efficaci, rafforzando ulteriormente il profilo internazionale del nuovo CEO alla guida di IAGR.

PressGiochi