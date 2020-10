IAGR e IGSA collaborano per una regolamentazione del gioco efficiente

Per la prima volta per entrambe le organizzazioni, l’International Association of Gaming Regulators (IAGR) e l’International Gaming Standards Association (IGSA) sono lieti di annunciare una collaborazione volta a massimizzare le opportunità per una regolamentazione del gioco efficace ed efficiente.

Nell’annunciare l’iniziativa, il presidente della IAGR, Mabutho Zwane, ha dichiarato: “In qualità di regolatori, riconosciamo che il dialogo con l’industria è fondamentale sia per comprendere il settore sia per prendere decisioni che possono far avanzare una regolamentazione del gioco d’azzardo efficiente ed efficace. Questo è particolarmente importante in questo momento in cui è possibile sfruttare la tecnologia per guidare l’innovazione nella pratica normativa”.

Il presidente dell’IGSA, Peter DeRaedt, ha dichiarato: “L’IGSA è l’unica organizzazione che definisce gli standard tecnologici nel settore dei giochi. Crediamo fermamente che il dialogo collettivo con le autorità di regolamentazione a livello internazionale sia cruciale per migliorare la supervisione normativa, promuovendo al contempo l’efficienza per operatori e fornitori. La nostra collaborazione con IAGR è un enorme passo avanti verso il miglioramento del settore dei giochi nel suo complesso. La nostra organizzazione è molto entusiasta delle opportunità che questa nuova collaborazione offre”.

