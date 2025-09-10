IAG Expo di Manila: le Filippine al centro del futuro del gambling nell’area APAC

Se la IAG Expo di Manila ha un motivo per distinguersi dalle altre convention di settore, questo è la rilevanza che è data all’aspetto politico, ovvero il tentativo di portare

Se la IAG Expo di Manila ha un motivo per distinguersi dalle altre convention di settore, questo è la rilevanza che è data all’aspetto politico, ovvero il tentativo di portare le Filippine al centro del Sud Est asiatico (APAC) che, fra terra e mare, comprende 11 nazioni, molte delle quali in pieno fermento da punto di vista del gambling. Visualmente possiamo definirla una sorta di mezzaluna rivolta a NordEst, dove il grandioso arcipelago filippino si colloca al centro nella parte alta, facendo quasi da anfitrione.

Non è un paradosso che la parte espositiva in quanto tale, a cui hanno partecipato 16 aziende, abbia fatto da complemento a tutti gli altri eventi che hanno caratterizzato questa tre giorni: dal MAD, il grande ricevimento di lunedì sera, all’IAG Academy Summit, sino ad arrivare alla cerimonia di assegnazione degli IAG Academy IR Awards.

Una grandeur forse un po’ ostentata, ma così doveva essere per impressionare gli ospiti internazionali (non solo asiatici) convenuti al Newport World Resorts di Manila, e per dimostrare agli sponsor, ben 19 – numero addirittura superiore a quello degli espositori stessi – di aver fatto una buona scelta. Per non parlare dei premi assegnati, addirittura 23, che giustamente hanno fatto contenti un po’ tutti, e della Hall of Fame istituita per riconoscere “le stelle nascenti”, le “icone” e le “leggende” del settore.

Un ruolo di assoluto rilievo lo ha assunto Light&Wonder, essendo il primo fornitore di sistemi per igaming autorizzato dall’ente regolatore Pagcor, con ben 50 titoli sulla rampa di lancio, ma il portafoglio è destinato a crescere fino a 5000 almeno. Ciò avviene in un momento in cui nelle Filippine si sta intensificando la lotta al gioco online offshore, vista l’ingente quantità di denaro che viene sottratta alla tassazione locale.

Sulla stessa onda la Aruze Gaming con sede a Las Vegas, che recentemente ha ottenuto le licenze a Macao (RAS), Cina (DICJ), Filippine (PAGCOR). Inoltre, AG2 sta aprendo uffici e distributori non solo nelle Filippine, ma altresì in Malesia, Cambogia e Vietnam.

Anche Aristocrat, naturalmente, ha forti interessi nel paese e in tutta la APAC, tanto che a Manila ha presentato un gran numero di prodotti dedicati, quali il cabinet MarsX Slim e un ampio portfolio di titoli e famiglie di giochi nuovi come Dragon Link e Coin Trio, più la novità assoluta Super Split.

Di particolare rilievo anche le soluzioni relative agli smart table da casino, che stanno spopolando sia nelle Filippine che a Macao, Singapore e Australia, come quelle presentate da Paltronics e Angel.

Il PAGCOR, oltre ad essere l’ente regolatore e di controllo filippino, è una vera e propria società (interamente di proprietà dello stato) che gestisce una quarantina di casino terrestri sotto il marchio Casino Filipino. L’auspicio che il presidente Alejandro Tengco ha espresso nel suo discorso di apertura dell’ Academy Summit è di privatizzare tali proprietà sostenendo, con molta onestà, che “con la maturazione del settore, un arbitro non può essere anche un giocatore sullo stesso campo”. Ciò non toglie che l’ente regolatore continui a portare avanti importanti progetti di ristrutturazione in tutte le sue proprietà, nel segno di una continuità innovativa che deve comunque procedere. Inoltre, ha sottolineato che ora le Filippine costituiscono il secondo mercato del gioco d’azzardo in Asia, superando Singapore e precedute solo da Macao. Tuttavia, la concorrenza regionale rimane agguerrita: Tengco ha affermato che se la Thailandia legalizzasse i casino, potrebbe lanciare una sfida significativa a causa del suo forte appeal turistico.

