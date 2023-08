IAAPA Paris: il più grande spettacolo dopo l’estate

Sarà meglio di una vacanza andare a Vienna dal 25 al 28 settembre per visitare la IAAPA Europe, che anticiperà quanto vedremo a Orlando dal 14 al 17 novembre.

Senza nulla togliere alle altre esposizioni, questa sarà il massimo della interattività, abbinando alla visita in fiera una serie di tour formativi che sdaranno utili ai partecipanti per approfondire alcuni temi del business riguardante non solo il settore parks&attractions, ma anche quello turistico in senso più ampio.

Non è una novità che le sinergie fra i vari mondi dell’intrattenimento familiare stiano diventando sempre più profonde, in ogni angolo del mondo. Ecco allora l’opportunità di fare un check sullo “stato dell’arte” senza fare lunghi viaggi.

Chi è interessato alle strutture per il tempo libero al coperto potrà godersi l’Indoor Entertainment Day che prevede sessioni di studio al mattino, presso la Messe Wien, e tour delle principali attrazioni al coperto di Vienna nel pomeriggio. Ideale per operatori di parchi giochi al coperto, minigolf, giochi laser, bowling, trampolini, arrampicata, giochi di fuga e parchi di realtà virtuale (VR), l’evento consentirà di imparare preziose best practice, indipendentemente dal fatto che si gestisca una struttura grande o piccola.

Per i professionisti di parchi acquatici, c’è la possibilità di fare rete, condividere approfondimenti e scambiare idee all’Aqualand Moravia, immergendosi in un’esperienza educativa memorabile, lasciandoti energico e ispirato. E’ anche possibile partecipare al EDUTour a piedi attraverso Vienna per immergersi nell’atmosfera in continua evoluzione della città mentre si esplora il meglio dell’ambiente commerciale della città. E ancora: un tour per scoprire le bellezze artistiche e culturali di Vienna; la visita al mitico Prater di Vienna, per parlare degli standard di sicurezza; la visita al Castello di Schönbrunn.

Il tutto, accompagnato da cocktail e gustose cene per favorire ulteriormente gli scambi di esperienze fra i partecipanti.

Ma questa è solo una minima parte di un programma straordinariamente ricco di workshop e di incontri mirati a branche specifiche di questo poliedrico settore. Elencarli sarebbe troppo lungo, perciò vi invitiamo ad andare a fare una visita alla pagina dedicata. Ci soffermiamo solo sull’Innovation Stage, situato nel padiglione C , che ospiterà EDUTalks di 20 minuti dove le aziende racconteranno le proprie esperienze sull’implementazione di nuove tendenze in fatto di gestione, sostenibilità, sicurezza e tecnologia.

In tutto questo, non sottovalutiamo certo la rilevanza del momento fieristico in se, che vedrà circa 600 espositori distribuiti sul 17.000 mq del Messe Exhibition Center di Vienna, interessati ai seguenti comparti:

Parchi divertimento e tematici

Hotel e resort integrati

Parchi acquatici

Centri di intrattenimento per famiglie

Attrazioni storico/culturali/turistiche

Musei e centri scientifici

Resort alberghieri

Centri commerciali

Zoo e acquari

Luoghi di intrattenimento basati sulla posizione

Linee di crociera

Infine, chi proprio non potrà andare a Vienna, potrà comunque partecipare allo spettacolo su IAAPA Connect +, l’app mobile e la piattaforma digitale ufficiale per gli eventi di persona, ibridi e virtuali

Pressgiochi