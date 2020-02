IAAPA monitora l’espansione del Coronavirus e cancella l’evento Meet IAAPA in Cina

IAAPA, la piu’ grande associazione mondiale nell’industria delle attrazioni, ha avvisato che continuerà a monitorare la diffusione del Coronavirus e il suo impatto sui clienti, e che inoltre abbia deciso di cancellare il Meet IAAPA, l’evento di Pechino.

In una dichiarazione rilasciata questa settimana, IAAPA avvisa “la salute e la sicurezza dei nostri membri, dei loro ospiti e degli impiegati è la nostra prima priorità. IAAPA sta attivamente monitorando la diffusione del Coronavirus che ha avuto origine in Cina. Stiamo lavorando insieme ai nostri uffici IAAPA dell’Asia Pacifica per ricevere tempestivi aggiornamenti e dare supporto ai nostri membri situati nella regione. Inoltre, stiamo seguendo gli aggiornamenti quotidiani e le raccomandazioni che ci fornisce la WHO (Organizzazione Mondiale della Salute). Per abbondanza di cautela e per le restrizioni di viaggio date alla regione, il Meet IAAPA, evento in programma per il 22 Marzo a Pechino, è stato cancellato. Monitoriamo attentamente anche gli altri eventi nell’Asia Pacifica. Dato che il diffondersi del Coronavirus è una situazione in rapida evoluzione e che l’Asia Expo doveva svolgersi a più di quattro mesi di distanza da Giugno, IAAPA non ha aggiunto cambiamenti al programma. Siamo a conoscenza di scadenze importanti per la spedizione di materiali e la realizzazione di piani di viaggio e ci stiamo prefiggendo di prendere una decisione in merito allo status di IAAPA Expo Asia di metà Marzo”.

-PressGiochi