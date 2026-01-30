I trend e le innovazioni che spingeranno l’industria nel 2026

Rimanere all’avanguardia nel nostro settore significa innanzitutto riuscire ad anticipare il futuro, cogliendo prima degli altri i segnali del cambiamento. Non è certo la scadenza annuale a spingere creatori e operatori di giochi a cercare nuovi modi per coinvolgere e intrattenere l’utenza. Ma tradizionalmente, è questo il periodo in cui, soprattutto a livello giornalistico, si cerca di ricondurre tutti gli argomenti ad unità, per capire su quali direttrici volge l’innovazione, dalle tecnologie più intelligenti alle funzionalità più interattive. Su questo vogliamo addentrarci anche noi, senza la pretesa di dire tutto, ma perlomeno con l’intento di dare riscontro ai trend maggiormente diffusi in campo internazionale.

Il social gaming è la chiave per conquistare i giovani

In ogni epoca, per gli operatori di gioco gli obiettivi sono molteplici e tutti di pari importanza. Ma adesso sembra proprio che ci sia una tendenza generalizzata ad avvicinare i potenziali utenti che hanno da poco oltrepassato la maggiore età. E’ intuitivo che i giovani vengono da esperienze ben diverse da quelle offerte da un casinò o un bookmaker; il loro mondo è quello delle app mobili e dei videogiochi in community, dove ci sono monete da collezionare e classifiche da scalare. Perciò, le piattaforme con denaro reale stanno prendendo spunto dal social gaming e dai prodotti per dispositivi mobili aggiungendo chat, sfide e obiettivi della community per mantenere coinvolti i giocatori. Le strategie di fidelizzazione stanno passando dagli incentivi matematici a quelli emotivi: appartenenza, risultati ed esperienze condivise. Pertanto, gli operatori stanno iniziando a misurare il livello di connessione che i giocatori hanno tra loro e il marchio, non solo quanto spendono.

Marketing, l’integrazione fra creatori e streamer

Mentre le regole pubblicitarie continuano a inasprirsi sui canali tradizionali, i brand si affidano a partnership con influencer, coinvolgimento guidato dalla community e strategie di contenuti in tempo reale per mantenere la visibilità. L’era del marketing broadcast di massa sta cedendo il passo a una maggiore risonanza digitale. Oltre ai partner classici, stanno emergendo creatori e streamer che combinano intrattenimento e interazione in tempo reale. Piattaforme come Livespins – integrate con le lobby dei casino virtuali – ora offrono la funzionalità “scommetti con gli streamer”, consentendo agli spettatori di piazzare giocate insieme al loro streamer preferito e di chattare durante il gioco. Gli operatori più intelligenti stanno iniziando a combinare entrambi i modelli, creando programmi ibridi che monitorano la portata del pubblico sui social, sui contenuti live e sui canali di affiliazione tradizionali.

La fedeltà si sposta verso una valuta tokenizzata e inter-ecosistema

La fidelizzazione dei clienti si sta evolvendo verso la creazione di identità digitali portatili, attraverso l’utilizzo dei Fan Token. Sono asset digitali basati su blockchain che permettono di interagire con squadre di calcio, artisti o altri gruppi, offrendo l’accesso a benefici come premi, sconti, merchandising, la possibilità di votare in sondaggi e vivere esperienze uniche. I prezzi di questi token sono soggetti a fluttuazioni e possono essere scambiati sul mercato. Progetti come Socios.com dimostrano come i fan token possano operare in diversi ecosistemi.

L’open banking per un onboarding più sicuro

I pagamenti stanno diventando uno degli aspetti più importanti della tutela dei giocatori. Grazie all’open banking e alle integrazioni fintech più intelligenti, gli operatori possono ora verificare la convenienza, l’identità e persino il potenziale rischio per un giocatore prima che effettui il suo primo deposito. Invece di attendere segnali di allarme dopo una transazione, i fornitori di servizi di pagamento possono ora segnalare comportamenti rischiosi o problemi di accessibilità economica in tempo reale. Non si tratta più solo di permettere pagamenti più rapidi, ma di offrire un onboarding più sicuro. Aziende come Trustly e Yaspa stanno trasformando i sistemi di pagamento in sistemi di verifica dei giocatori che riducono nel contempo frodi e attriti. Il tutto, aiutando gli operatori a soddisfare obblighi AML e KYC sempre più rigorosi. Per i giocatori, questo significa meno caricamento di documenti e una registrazione più fluida.

Scommesse, l’importanza del flusso dei dati e i mercati predittivi

La crescente necessità di dati in tempo reale al servizio delle scommesse sportive porta le aziende specializzate a non limitarsi più a vendere statistiche, ma creano video, contenuti ed esperienze per i fan. ALT Sports Data è l’esempio dell’espansione nel settore degli strumenti che forniscono informazioni sulle partite in diretta, contenuti visivi e flussi a bassa latenza a operatori e media partner. L’obiettivo è semplice: coinvolgere i tifosi più a lungo, utilizzando i dati ufficiali come base.

Anche i mercati predittivi stanno guadagnando terreno. Kalshi ha recentemente raccolto oltre 300 milioni di dollari, raddoppiando la sua valutazione a circa 5 miliardi di dollari, e ora opera in oltre 140 paesi. I volumi di scambio settimanali hanno superato 1 miliardo di dollari, sebbene i controlli siano in aumento.

L’affermazione del PWA

PWA sta per Progressive Web App, applicazione web che combina le funzionalità dei siti tradizionali con quelle delle app native. Offrono un’esperienza utente più veloce e affidabile, funzionano offline, possono inviare notifiche push e sono installabili sul dispositivo dell’utente tramite un’icona, proprio come un’app scaricata dagli store. Nel 2026, le tendenze del design dei siti web dei casino tenderanno proprio a questo: gli ospiti si aspettano un’esperienza mobile-first, simile a quella di un’app, che combini l’emozione della sala da gioco con la velocità, la sicurezza e la personalizzazione dei migliori prodotti digitali. I siti di casinò e resort di maggior successo saranno sempre più immersivi (utilizzando 3D, AR/VR), intelligenti (con raccomandazioni basate sulla AI), orientati alla fiducia e modulari (tecnologia componibile che integra fidelizzazione, prenotazioni, ristorazione, eventi e gioco in un’esperienza fluida).

La fine delle licenze di basso livello

L’incertezza sugli sviluppi normativi e la forte concorrenza stanno costringendo operatori, fornitori e affiliati a ripensare le proprie strategie. L’ultimo rapporto annuale di settore di EvenBet Gaming, iGaming Future 2026: Core Trends and Challenges, basato sulle risposte di oltre 700 professionisti in cinque importanti eventi globali, fa emergere come le sfide più urgenti del settore la regolamentazione e la conformità sono emerse, in cima alla lista per quasi il 40% degli intervistati. Dall’inasprimento delle restrizioni pubblicitarie nel Regno Unito e dall’aumento della tassazione in Brasile e nei Paesi Bassi, alle drastiche misure repressive in India e all’incertezza sui modelli di concorso a premi negli Stati Uniti, le aziende stanno ora destinando più risorse che mai alla consulenza legale.

La stretta normativa non è più limitata ai mercati emergenti. Giurisdizioni un tempo stabili stanno ora introducendo imprevedibilità, costringendo le aziende ad adattarsi rapidamente. Mentre contesti più flessibili come Curaçao e l’Asia avevano storicamente offerto flessibilità operativa, l’intensificazione degli sforzi di controllo segna la fine delle licenze a basso livello.

La crescente concorrenza impone una ricalibrazione strategica

La concorrenza di mercato si è classificata al secondo posto tra le preoccupazioni più significative, trainata dalla rapida espansione dei ricavi globali del gioco d’azzardo online, che dovrebbero aumentare da 173 miliardi di dollari nel 2025 a 230 miliardi di dollari entro il 2029. Gli operatori affermati stanno rafforzando le proprie difese, mentre i nuovi entranti cercano di affermarsi aggressivamente, in particolare in regioni di recente apertura o in rapido sviluppo come Brasile e Africa. Tuttavia, l’entusiasmo per un’espansione senza freni sembra raffreddarsi. Ora le aziende adottano un approccio più misurato: invece di lanciarsi in nuovi territori volatili, le aziende stanno consolidando le proprie posizioni, optando per strategie di mercato più intelligenti e sostenibili.

La personalizzazione diventa il campo di battaglia dell’innovazione

Gli sforzi di innovazione si stanno spostando dalla novità all’impatto mirato. La personalizzazione si è classificata come la strategia di sviluppo prodotto più importante per il 2025. Con l’aumento dei costi di acquisizione e l’accesso limitato alle piattaforme pubblicitarie tradizionali, la fidelizzazione è diventata la metrica più importante. Motori di gamification in tempo reale, modelli di raccomandazione basati sull’intelligenza artificiale e meccanismi di ricompensa segmentati stanno diventando aspettative standardizzate piuttosto che componenti aggiuntivi opzionali. Gli operatori ora riconoscono che mantenere un giocatore coinvolto è più economico e prezioso che conquistarne uno nuovo.

Marco Cerigioni – PressGiochi MAG