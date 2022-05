I sostenitori dell’ICE Consumer Protection Zone raccolgono £ 46.000 per enti di beneficenza sul gioco sicuro

Le organizzazioni per il gioco responsabile GamCare (£ 20.000), Responsible Gaming Council (£ 20.000) e Better Change (£ 6.000) sono stati i destinatari del fondo di beneficenza di quest’anno donato

Le organizzazioni per il gioco responsabile GamCare (£ 20.000), Responsible Gaming Council (£ 20.000) e Better Change (£ 6.000) sono stati i destinatari del fondo di beneficenza di quest’anno donato dai sostenitori della ICE Consumer Protection Zone (CPZ). Il fondo era composto da donazioni di £ 6.000 da bet365, Kindred, Entain, Videoslots, Sky Betting and Gaming e IMG Arena, arricchite da un contributo di £ 10.000 da Ambassadeurs Group.

La somma porta il totale raccolto per gli enti di beneficenza del settore del gioco d’azzardo nelle ultime tre edizioni di ICE London a £ 146.000.

Ewa Bakun, Director of Industry Insight and Engagement di Clarion Gaming, ha visto crescere la presenza e il prestigio della Consumer Protection Zone. Ha dichiarato: “Il CPZ è stato il frutto dell’ingegno di Tim Miller della Gambling Commission ed è stato presentato alla fiera ICE di Londra nel 2018 quando avevamo otto espositori che comprendevano un mix di fornitori di tecnologia ed enti di beneficenza. A Londra 2022 abbiamo avuto 14 espositori rappresentati da enti di beneficenza, strutture di cura e organizzazioni no profit a cui regaliamo lo spazio insieme a organizzazioni commerciali, fornitori di strumenti, soluzioni e tecnologia per il gioco responsabile”.

Ha continuato: “La zona di protezione dei consumatori di quest’anno ha avuto una nuova posizione di alto profilo vicino al viale principale dell’ExCeL London che ha reso più facile l’individuazione e ha avuto un impatto positivo”

La Consumer Protection Zone non è stata l’unica opportunità per i visitatori di ICE London di parlare e conoscere il gioco d’azzardo sicuro. Il programma della conferenza ICE VOX prevedeva una Responsible Gambling Masterclass, che ha esaminato il gioco responsabile dal punto di vista di operatori, autorità di regolamentazione e fornitori.

Ewa Bakun ha concluso: “Storicamente la reputazione di ICE London ruotava attorno allo status dello spettacolo come l’evento in cui gli innovatori hanno lanciato i loro ultimi prodotti e l’opportunità che offriva di fare rete e incontrare colleghi da tutto il mondo. Anche se tutto ciò rimane vero, credo anche che ICE è ora considerato un pioniere per gli sviluppi e i progressi nel gioco d’azzardo più sicuro con quell’obiettivo che è il CPZ. ”

L’ICE London 2022 Consumer Protection Zone ha ospitato i principali enti di beneficenza Gordon Moody, GamCare, YGAM, Responsible Gambling Council e Gamstop insieme a fornitori tra cui Future Anthem, Gamblewise, Mindway AI, Casino Guru, TruNarrative, BeBettor, W2 e Crucial Compliance.

PressGiochi