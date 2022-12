I sogni diventano realtà su StarCasinò: la slot Divine Fortune regala una vincita da 131.000 euro a una giocatrice di Prato

Grande sorpresa sotto l’albero di Natale per Rossana, la vincitrice del jackpot del gioco ispirato ai miti e alle leggende dell’antica Grecia

Il Natale si avvicina e su StarCasinò fioccano le belle notizie: Rossana da Prato si è aggiudicata l’importante vincita di 131.008,61 euro grazie al jackpot della slot Divine Fortune. Come suggerisce il nome del gioco, una fortuna divina ha portato alla vincitrice un regalo di Natale strabiliante e inaspettato che le permetterà di realizzare molti dei suoi sogni.

Si prospetta un ponte natalizio ricco di divertimento su StarCasinò, uno dei casinò online più amati dagli utenti italiani per affidabilità, qualità e varietà dell’offerta di giochi proposti. Queste sono alcune delle caratteristiche sottolineate dalla vincitrice: “Ho provato altre piattaforme di gioco, ma anche prima della vincita ho sempre preferito StarCasinò per la varietà di giochi disponibili e l’assistenza che offre. L’ho conosciuto perché era il sito più consigliato online dagli altri utenti e infatti non si sbagliavano”.

Commentando le sue reazioni alla conquista del jackpot, Rossana ha affermato che si tratta della prima vincita consistente nei casinò online e ha aggiunto: “Ero assolutamente sorpresa, dopo qualche minuto ho realizzato di aver vinto veramente e la felicità ha preso il sopravvento”. La vincitrice ha raccontato anche come ha in programma di investire la somma conquistata: “Una cena con la famiglia sarà la prima cosa, poi l’importo vinto ci aiuterà a coprire le spese di ristrutturazione della casa”. Infine, Rossana ha confermato che la sua slot preferita “è quella in cui ho conseguito la vincita, Divine Fortune, ma gioco volentieri anche a Invisible Man, Guns N Roses e Wolf Gold”.

La Divine Fortune è una slot progressiva con 5 rulli, 3 righe e 20 linee di pagamento fisse. Per mettere a segno una sequenza vincente è necessario ottenere almeno tre simboli uguali su una payline. Le immagini che si possono trovare sono tutte legate alle leggende dell’Antica Grecia, con creature mitologiche come la Fenice, Medusa, il Leone e il Minotauro, con i simboli delle carte da poker dal font che ricorda le lettere greche e con Pegaso, il cavallo alato, che rappresenta il simbolo wild. Completano il gruppo di simboli il fulmine di Zeus, che porta il free spin, e le monete d’oro che danno accesso al gioco Jackpot.

PressGiochi