I sindacati richiedono alla Presidenza del Consiglio di riaprire le trattative per il Casinò di Campione

In merito alla possibile riapertura del Casinò di Campione, nella giornata di lunedì i sindacati hanno incontrato il prefetto di Como Ignazio Coccia e il senatore Alessandro Alfieri. Durante l’incontro, si è capito che la scelta più plausibile ricade sulla gestione da parte di un privato della casa da gioco. Sono state però sottolineate molte criticità che ostacolano questo progetto, ma che potrebbero essere superate come suggerito nella relazione del commissario straordinario Maurizio Bruschi. Così è stata richiesta l’istituzione di un tavolo presieduto da Pierpaolo Barretta, sottosegretario all’economia, che viene indicato, in modo informale, come responsabile del dossier sulla casa da gioco, così da andare a risolvere tutte le problematiche e far riprendere l’attività al Casinò di Campione ed inoltre risolvere il problema occupazionale che affligge la comunità di Campione.

PressGiochi