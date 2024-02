MGM International: nel quarto trimestre 2023 ricavi a 4,4 miliardi di dollari

MGM Resorts International ha riportato i risultati finanziari per il trimestre e l’anno conclusosi il 31 dicembre 2023.

“I nostri Las Vegas Strip Resorts e MGM China hanno stabilito nuovi record di tutti i tempi per l’EBITDAR rettificato delle proprietà dell’intero anno e del quarto trimestre”, ha affermato Bill Hornbuckle, amministratore delegato e presidente di MGM Resorts. “Il nostro posizionamento premium e le nostre offerte a Las Vegas ci consentono di ottenere profitti incrementali durante eventi importanti come la gara inaugurale di Formula 1 e il nostro primo Super Bowl. Il 2024 si avvia in modo vincente con il lancio della nostra relazione con Marriott e con l’opportunità di aumentare le nostre notti in sala congressi e il mix internazionale”.

“Ieri abbiamo concluso una modifica e un’estensione della nostra linea di credito senior garantita, fornendoci 610 milioni di dollari di capacità aggiuntiva ed estendendo la scadenza di oltre due anni fino al 2029″, ha affermato Jonathan Halkyard, Direttore finanziario e Tesoriere di MGM Resorts. “Continuiamo a vedere un grande valore nelle nostre azioni e stiamo restituendo capitale agli azionisti riacquistando le nostre azioni. Abbiamo già riacquistato circa 6 milioni di azioni per un valore stimato di 249 milioni di dollari da inizio anno, aggiungendo ai circa 54 milioni di azioni che abbiamo riacquistato nel 2023, per un totale di 7,1 miliardi di dollari di riacquisti dal 2021”.

Punti salienti finanziari del quarto trimestre 2023:

Risultati consolidati.

Ricavi netti consolidati pari a 4,4 miliardi di dollari, in aumento del 22% rispetto al trimestre dell’anno precedente, dovuto principalmente all’aumento dei ricavi di MGM China dovuto alla rimozione delle restrizioni all’ingresso legate al COVID-19 a Macao, parzialmente compensato da una diminuzione nei casinò ricavi delle Operazioni Regionali e le disposizioni di The Mirage e Gold Strike Tunica.

L’utile operativo è stato di 419 milioni di dollari rispetto alla perdita operativa di 2 milioni di dollari del trimestre dell’anno precedente, principalmente a causa dell’aumento dei ricavi netti nel trimestre in corso, discusso sopra, e di una diminuzione delle spese di ammortamento di 1,2 miliardi di dollari relative alla divisione di gioco MGM Grand Paradise. concessione, parzialmente controbilanciata da una plusvalenza di 1,1 miliardi di dollari derivante dalla cessione di The Mirage nel trimestre dell’anno precedente. Utile netto attribuibile a MGM Resorts pari a 313 milioni di dollari rispetto ai 284 milioni di dollari del trimestre dell’anno precedente.

L’utile netto attribuibile a MGM Resorts è stato influenzato principalmente dalle voci che influiscono sull’utile/perdita operativa, come discusso sopra.

Inoltre, il gruppo ha registrato un EBITDAR rettificato consolidato di 1,2 miliardi di dollari nel trimestre in corso; Utile diluito per azione pari a 0,92 dollari nel trimestre in corso rispetto a 0,69 dollari nel trimestre dell’anno precedente; e Utile diluito rettificato per azione (“EPS rettificato”)(1) di 1,06 dollari nel trimestre in corso rispetto alla perdita di EPS rettificato di 1,54 dollari nel trimestre dell’anno precedente.

Resort sulla Strip di Las Vegas

Ricavi netti di 2,4 miliardi di dollari nel trimestre in corso rispetto ai 2,3 miliardi di dollari del trimestre dell’anno precedente, con un aumento del 3%, dovuto principalmente all’aumento dell’ADR, in parte dovuto alla Formula 1 e all’aumento dei ricavi dei casinò che hanno beneficiato di una vincita maggiore percentuale, parzialmente compensata dalla cessione di The Mirage.

Ricavi netti dello stesso negozio (rettificati per le cessioni) pari a 2,4 miliardi di dollari nel trimestre in corso rispetto ai 2,2 miliardi di dollari del trimestre dell’anno precedente, con un aumento del 10%; mentre l’EBITDAR immobiliare rettificato è stato di 864 milioni di dollari nel trimestre in corso rispetto agli 877 milioni di dollari del trimestre dell’anno precedente, con un calo dell’1%; EBITDAR rettificato per proprietà dello stesso negozio pari a 864 milioni di dollari nel trimestre in corso rispetto a 836 milioni di dollari nel trimestre dell’anno precedente, con un aumento del 3%; e margine EBITDAR immobiliare rettificato del 36,5% nel trimestre in corso rispetto al 38,2% del trimestre dell’anno precedente, una diminuzione di 173 punti base dovuta principalmente a un aumento delle spese relative al personale, parzialmente compensato dall’aumento dei ricavi netti, come discusso Sopra.

Operazioni regionali

Ricavi netti pari a 873 milioni di dollari nel trimestre in corso rispetto a 991 milioni di dollari nel trimestre dell’anno precedente, un calo del 12% dovuto principalmente ad una diminuzione dei ricavi dei casinò, parzialmente attribuibile agli effetti dello sciopero sindacale presso MGM Grand Detroit e ad una diminuzione volume di tavoli di fascia alta presso l’MGM National Harbour, nonché a causa della cessione di Gold Strike Tunica.

I ricavi netti dello stesso negozio (rettificati per le cessioni) sono stati di 873 milioni di dollari nel trimestre in corso rispetto ai 936 milioni di dollari del trimestre dell’anno precedente, con un calo del 7%; EBITDAR immobiliare rettificato di 233 milioni di dollari nel trimestre in corso rispetto ai 320 milioni di dollari del trimestre dell’anno precedente, con un calo del 27%; EBITDAR rettificato dello stesso negozio di 233 milioni di dollari nel trimestre in corso rispetto ai 297 milioni di dollari del trimestre dell’anno precedente, con un calo del 22%; e margine EBITDAR immobiliare rettificato del 26,7% nel trimestre in corso rispetto al 32,2% del trimestre dell’anno precedente, con una diminuzione di 555 punti base rispetto al trimestre dell’anno precedente dovuto principalmente alla diminuzione dei ricavi netti, discussa sopra.

MGM Cina

Ricavi netti pari a 983 milioni di dollari nel trimestre in corso rispetto a 175 milioni di dollari nel trimestre dell’anno precedente, con un aumento del 462% e un aumento del 35% rispetto al quarto trimestre del 2019. Il trimestre in corso è stato influenzato positivamente dalla rimozione del COVID -19 restrizioni all’ingresso correlate a Macao e un aumento delle visite rispetto al trimestre dell’anno precedente, nonché un aumento dei tavoli autorizzati nel 2023.

Inoltre, EBITDAR immobiliare rettificato di 262 milioni di dollari rispetto alla perdita EBITDAR immobiliare rettificato di 55 milioni di dollari nel trimestre dell’anno precedente e un aumento del 42% rispetto al quarto trimestre del 2019; e margine EBITDAR immobiliare rettificato del 26,7% nel trimestre in corso rispetto al 25,5% nel quarto trimestre del 2019.

