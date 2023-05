I giochi di Nazionale Elettronica si confermano una scelta di successo anche su Sisal.it

Sisal negli scorsi giorni ha lanciato la slot wild Forest di Nazionale elettronica sulla propria offerta di casinò online italiana, il gioco si incastona nella più grande strategia di offerta multichannel portata avanti dalle società già da diverso tempo, infatti wild Forest è disponibile sia nella versione VLT che comma6.

“Avere questo titolo disponibile sul casinò di sisal.it, è per noi un traguardo importante, rappresenta ancora una volta la grande sinergia che c’è tra le nostre aziende e come la nostra collaborazione storica con Sisal prosegua non solo nei mercati terrestri ma anche in quelli online”, dichiara Danilo Festa executive president di Nazionale elettronica.

“Wild Forest è una dimostrazione di come il gruppo creativo e di sviluppo di nazionale elettronica si sia applicato per avere un concetto di gioco al passo con i tempi, con grafiche mozzafiato ed un concetto rivoluzionario per il mercato italiano, inoltre è disponibile per tutti i segmenti del nostro mercato domestico, senza alterare la meccanica di gioco con 4096 possibilità di vincita. Presto questo gioco e le altre novità che arriveranno nella nostra offerta saranno disponibili anche per tutti gli altri concessionari che offrono i nostri prodotti”, ha dichiarato Alen Sutic COO online di Nazionale Elettronica.

Non ci rimane che invitare tutti i nostri affezionati clienti a provare un giro nella foresta selvaggia con wild Forest di nazione elettronica.

PressGiochi