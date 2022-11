I film basati sui giochi

Il mondo del cinema si è spesso ispirato a giochi e a sport per creare le trame dei lungometraggi. Non sono rari gli esempi di film di grande successo basati sul calcio, sul basket e persino sul casinò. Ecco alcuni esempi.

I più celebri film sul calcio

Sono davvero tante le pellicole calcistiche che hanno ispirato il cinema, dall’attenzione verso i tifosi, come in Hooligans e in Febbre a 90°, fino all’interesse verso il calcio femminile di Sognando Beckham, in cui una ragazza inglese di origini indiane prova a diventare una calciatrice. Tra le più significative uscite è impossibile non citare Fuga per la vittoria, la quale culmina con la celebre partita tra la nazionale tedesca e una squadra di detenuti, e Goal!, la trilogia autorizzata dalla Fifa in cui il messicano Santiago Munez riesce a imporsi come uno dei più grandi talenti calcistici del panorama mondiale.

Le migliori pellicole dedicate al basket

Il basket e in particolare il campionato NBA hanno un forte legame con il cinema. Da non perdere Colpo vincente, in cui Gene Hackman, ex allenatore di basket, diventa coach di una squadra di una squadra di liceali. Superata la diffidenza iniziale, l’allenatore riesce a conquistare tutti e a trionfare in campionato. Voglia di vincere è una divertente commedia interpretata da Michael J. Fox, studente imbranato che improvvisamente si trasforma in un licantropo, il quale sfrutterà le proprie capacità fisiche anche per avere successo come giocatore di pallacanestro della propria scuola. E ovviamente i due Space Jam, che probabilmente rappresentano le uscite cinematografiche più popolari sul basket. Nel primo capitolo è il mitico Micheal Jordan ad aiutare i Looney Tunes a sfuggire a un branco di alieni che intendevano portarli in un altro pianeta, sconfiggendoli in un’esaltate partita di basket. Nel sequel tocca a LeBron James unirsi ai Looney Tunes per sfidare una squadra formata da cloni di campioni della pallacanestro.

I film sul mondo del casinò

È vero che al giorno d’oggi i casinò online sono più apprezzati di quelli reali. C’è da dire, tuttavia, che il cinema ha basato un elevato numero di film sulle vecchie e inossidabili case da gioco, a prescindere dai generi e dai budget. Se nel leggendario Casablanca e in Agente 007 – Una cascata di diamanti è la roulette a risultare tra le protagoniste assolute della trama, in Casino Royale, altro capitolo della saga dedicata all’agente segreto James Bond, a fare da padrone è il poker. Spazio anche per il blackjack: in 21, film del 2008, un gruppo di ragazzi capitanati da un professore senza scrupoli, tenta di sbancare i casinò mediante un architettato piano che prevede il conteggio delle carte. E persino nella commedia italiana c’è spazio per i casinò: ne Il secondo tragico Fantozzi, lo sfortunato protagonista è costretto ad accompagnare a una sala da gioco un alto dirigente aziendale, per poi dover tornare a casa con mezzi “personali”, mentre Montecarlo Gran Casinò è totalmente incentrato sul gioco d’azzardo attraverso una serie di simpatiche situazioni.