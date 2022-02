I decision-makers dell’industria dei giochi tornano a ICE London

Quasi tre professionisti del settore su quattro (74%) che si sono pre-registrati per ICE hanno confermato di voler far parte dell’esperienza londinese quando la mostra tornerà a ExCeL London (12-14 aprile).

La ricerca indipendente condotta su un ampio campione di 1.211 persone, (il 77% dei quali era il decisore finale o parte del gruppo decisionale finale) – ha anche sottolineato l’importanza attribuita alla più grande fiera mondiale del gioco d’azzardo business-to-business.

L’81% degli intervistati ha ritenuto che ICE London fosse abbastanza o molto importante a cui partecipare con lo scopo principale di partecipare ad acquisire nuovi fornitori e partner (67% degli intervistati), avere una panoramica del mercato (56%) ed essere ispirato da nuove idee (53%).

Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming, ritiene che la ricerca mostri l’importanza che l’industria internazionale attribuisce alla partecipazione a ICE London.

Hunter ha dichiarato: “Vorrei aprire confermando che spostare ICE London ad aprile è stato un evento unico e unica data possibile a causa dell’assenza di date alternative per una mostra di queste dimensioni, aggravata dal fatto che gli eventi nel Regno Unito stanno funzionando a pieno regime. Tuttavia, la ricerca che abbiamo commissionato dimostra l’appetito che esiste per il ritorno di ICE London dopo più di due anni di assenza e nonostante si svolga in date che accettiamo non siano l’ideale.

La ricerca mostra anche che le nuove date di aprile hanno sostanzialmente alleviato le preoccupazioni relative al COVID”. Ha aggiunto: “Abbiamo anche il recente annuncio del governo del Regno Unito che conferma che dall’11 febbraio i viaggiatori internazionali vaccinati non dovranno fare il test per Covid all’arrivo in Inghilterra: questo è uno sviluppo importante che incoraggerà più visitatori a fare il viaggio verso Londra ed entra a far parte dell’esperienza ICE. Inoltre, il governo del Regno Unito è passato al suo Piano A di risposta al Covid che ha comportato un significativo allentamento delle restrizioni Covid, inclusa la fine delle mascherine obbligatorie e un allentamento delle regole applicabili ai passaporti di certificazione Covid”. “Il marchio ICE ha sempre lavorato per rappresentare l’intero ecosistema di gioco. Continuiamo a impegnarci per l’intero settore, comprese le numerose piccole imprese lungo la catena di approvvigionamento che fanno affidamento su ICE London per una parte significativa del loro fatturato annuo. È passato troppo tempo da quando l’azienda è stata in grado di incontrarsi faccia a faccia e il team non vede l’ora di riunire tutti per celebrare il ritorno del settore in un ambiente sicuro. Vorrei aggiungere che continueremo a impegnarci con i nostri clienti in vista e dopo il completamento di ICE London 2022″.

Mentre il ritiro di alcuni espositori terrestri ha cambiato la dinamica di ciò che i visitatori sperimenteranno in fiera, ICE London 2022 rimane la più grande fiera mondiale dei giochi e comprenderà circa 450 espositori più le 150 aziende che esporranno all’iGB co-locato Affiliate London. Gli organizzatori dell’ICE hanno inoltre iscritto in meno di due settimane 15 nuovi espositori che occupano oltre 1.000 mq di superficie netta.

PressGiochi è media partner dell’evento.

