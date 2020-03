I casinò di Atlantic City chiudono a tempo indeterminato

I casinò negli Stati Uniti sono costretti a chiudere le loro porte per far fronte agli sforzi per contenere la diffusione del micidiale Coronavirus. Sebbene non siano stati segnalati casi ad Atlantic City, il governo locale ha deciso di chiudere tutti i casinò a tempo indeterminato.

Il governatore Phil Murphy ha ordinato ai nove casinò dello stato di chiudere.

Atlantic City è l’ultima di una serie di città dedicate al gioco d’azzardo che adottano misure per prevenire la diffusione della malattia mortale. Segue la decisione presa da Macao a febbraio di chiudere tutti i casinò per 15 giorni. La maggior parte dei casinò ha riaperto, ma il numero di visitatori rimane basso.

La decisione di chiudere i casinò ad Atlantic City arriva dopo che il settore ha registrato un aumento del 18% annuo dei ricavi di febbraio, segnando il suo miglior febbraio dal 2011.

PressGiochi