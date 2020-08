I brand di SkillOnNet lanciano il Bingo di Pragmatic Play

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti per l’industria iGaming, ha siglato un accordo che vede i suoi prodotti Bingo disponibili con PlayOJO.

Il Bingo di Pragmatic Play è uno dei più coinvolgenti disponibili sul mercato, con jackpot e premi giornalieri altamente competitivi, oltre a numerose varianti accattivanti. Recentemente, il fornitore ha rilasciato un gioco esclusivo, Bingo Blast, che ha introdotto delle funzionalità innovative nella vertical del Bingo classico. L’intera gamma di prodotti Pragmatic Play è ora disponibile con PlayOJO.

Bingo Blast è un gioco mobile-friendly, pensato per consentire agli utenti di giocare in movimento. Il prodotto è progettato interamente in-house ed è 3-4 volte più veloce della classica variante del Bingo a 90 palline. I giocatori vengono rapidamente portati alla parte più coinvolgente del gioco, rendendo Bingo Blast un prodotto ideale per le attuali aspettative del mercato e le esigenze moderne.

Melissa Summerfield, CCO di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Sono impaziente di vedere i nostri prodotti live con PlayOJO e altri marchi “SkillOnNet” in tutto il mondo. Abbiamo già Slot e Live Casino con loro, e il successo è una naturale conseguenza di questi accordi. PlayOJO sarà ora uno dei primi marchi sul mercato a offrire la nostra intera gamma di prodotti “.

“Il team di Pragmatic Play ha lavorato intensamente per garantire la fornitura di un prodotto eccezionale che, sono certa, consentirà a PlayOJO di puntare anche sul Bingo “.

Michael Golembo di SkillOnNet ha dichiarato: “Siamo lieti di rafforzare ulteriormente la nostra partnership con Pragmatic Play e di aggiungere i loro rivoluzionari prodotti Bingo alla nostra offerta.

Siamo lieti di stringere una collaborazione più intensa con Pragmatic Play. I prodotti Slot, Live Casino e Bingo sono tra i migliori sul mercato ed è strategico per noi avere poter sfruttare a pieno i software Pragmatic Play. L’intero portafoglio dell’azienda, inoltre, è disponibile tramite una singola integrazione API “.