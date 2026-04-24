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Huff N’ Puff CollectR: Betsson Group espande l’ecosistema di gioco con il nuovo capitolo evolutivo

Sulla scia dei risultati registrati dal lancio, il Gruppo potenzia l’offerta in esclusiva confermando la sinergia tecnologica con ELK Studios e Light & Wonder

24 Aprile 2026

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Dopo il successo riscosso nelle prime tre settimane dal lancio in esclusiva su Betsson e StarCasinò, l’universo di Huff N’ Puff CollectR si espande oggi con un nuovo, attesissimo capitolo. Il debutto del secondo mondo segna la naturale evoluzione di una sinergia strategica tra il colosso Light & Wonder ed ELK Studios, confermando la volontà del Gruppo Betsson di offrire al mercato italiano un intrattenimento che fonde narrazione cinematografica e meccaniche di gioco d’avanguardia.

La storia riprende esattamente da dove l’avevamo lasciata: dopo aver lavorato intensamente per soddisfare la community di StarCasinò e Betsson.it, i tre porcellini e il lupo, stremati dalla fatica, hanno deciso di concedersi una meritata vacanza. Valigie alla mano e muscoli ancora indolenziti, i protagonisti sono sbarcati in un vero e proprio paradiso tropicale per godersi un po’ di relax sotto il sole. Ma proprio quando pensano di potersi finalmente godere il sole con un drink in mano, ecco che spunta un pollo decisamente poco socievole che non smette un attimo di stargli alle costole. Per non rovinarsi le vacanze, l’improbabile quintetto dovrà sotterrare l’ascia di guerra: è ora di fare squadra e sistemare una volta per tutte quel rompiscatole piumato.

Questa nuova avventura non rappresenta solo un ampliamento dei contenuti, ma un innalzamento qualitativo dell’intera esperienza di gioco, come sottolineato da Jacob Nordwall, Head of Marketing di ELK Studios: “Sulla scia dell’incredibile accoglienza riservata al primo mondo, il lancio del secondo capitolo di Huff N’ Puff CollectR con Betsson Group Italia punta ad alzare ulteriormente la posta in gioco. Insieme a Betsson non stiamo solo estendendo l’esperienza, la stiamo evolvendo, offrendo nuovi livelli di coinvolgimento ai giocatori che sono già immersi in questo viaggio. Quando l’inerzia del successo incontra l’ambizione, è lì che accade la vera magia”.

A fargli eco è Fabio Denegri, Business Director Italy di Betsson Group, che ribadisce l’importanza di questa evoluzione per il mercato nazionale: “Siamo entusiasti di dare continuità a questo progetto che ha già dimostrato un potenziale straordinario. Il passaggio al secondo mondo non è un semplice aggiornamento, ma la risposta concreta alla passione mostrata dai nostri utenti. La sinergia tra la narrazione di Huff N’ Puff e l’avanguardia tecnologica non si limita a intrattenere: scardina i canoni del digitale per offrire un’esperienza vibrante, capace di proiettare l’utente oltre i confini del già visto”.

 

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