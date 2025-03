Hub Affiliations festeggia cinque nominations agli Italian Gaming Awards 2025

Hub Affiliations annuncia la nomination in ben cinque categorie agli Italian Gaming Awards 2025, un evento di grande prestigio che premia le eccellenze del settore gaming in Italia e che

Hub Affiliations annuncia la nomination in ben cinque categorie agli Italian Gaming Awards 2025, un evento di grande prestigio che premia le eccellenze del settore gaming in Italia e che vedrà la sua cerimonia di premiazione svolgersi il 9 aprile 2025 nella prestigiosa cornice di Spazio Novecento a Roma. Riconoscimenti, questi, che confermano l’impegno costante e l’assoluta dedizione di Hub Affiliations nel perseguire soluzioni innovative nel mondo delle affiliazioni, senza mai perdere di vista etica e sostenibilità.

ITALIAN GAMING AWARDS 2025, UN’EDIZIONE TARGATA HUB AFFILIATIONS

Gli Italian Gaming Awards, parte dell’Italian Gaming Expo & Conference (IGE), rappresentano uno degli eventi più influenti del settore, un appuntamento esclusivo che ogni anno celebra le aziende e i professionisti distintisi per innovazione, eccellenza e responsabilità nel mondo del gaming. La selezione dei finalisti e dei vincitori avviene attraverso una rigorosa valutazione da parte di una giuria di esperti del settore, che garantisce un riconoscimento basato su meriti concreti e impatto reale sul mercato. La serata di premiazione riunisce i principali operatori del mercato, esperti del settore e figure istituzionali, creando un’occasione unica per stimolare il networking e valorizzare le realtà più influenti e visionarie del panorama italiano e internazionale.

La cerimonia di premiazione, che si svolgerà il 9 aprile 2025, vedrà Hub Affiliations concorrere in ben cinque categorie:

Affiliate of the Year: riconoscimento alle realtà più performanti nel settore delle affiliazioni;

Diversity & Inclusion Award: premio destinato alle aziende che promuovono ambienti di lavoro inclusivi e valorizzano la diversità;

ESG Compliance Award: riconoscimento assegnato alle organizzazioni che adottano pratiche sostenibili e responsabili nel rispetto dei principi ESG (Environmental, Social, Governance);

HR Award: Employer of the Year: premio dedicato alle aziende che si distinguono per strategie innovative nella gestione e valorizzazione delle risorse umane;

Social Engagement Award: riconoscimento che celebra le iniziative di valore sociale e l’impegno delle aziende nel supportare progetti benefici e comunitari.

HUB AFFILIATIONS, DAGLI EGR AWARDS AI SIGMA AWARDS: UN ANNO DI SUCCESSI

Le cinque nominations agli Italian Gaming Awards 2025 si aggiungono ai numerosi riconoscimenti ricevuti da Hub Affiliations nel corso dell’ultimo anno, evidenziando così una crescita esponenziale nel settore delle affiliazioni. Dopo aver trionfato agli EGR Italy Awards imponendosi nelle categorie “Affiliato dell’anno” ed “Affiliato scommesse sportive” e dopo essere rientrata nella shortlist degli EGR Europe Awards, infatti, Hub Affiliations ha trionfato ai Sigma Awards conquistando il titolo di “Best Affiliate Sportsbook” e si confermerà protagonista assoluta agli Italian Gaming Awards 2025, in occasione della serata di gala in programma il 9 aprile.

Una serie di risultati che sottolineano, ancora una volta, quanto Hub Affiliations sia riconosciuta come punto di riferimento assoluto nel settore del gaming: non solo per i risultati ottenuti, ma anche per la capacità di coniugare crescita, innovazione e responsabilità.

PressGiochi