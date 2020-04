Horserace Betting Levy Board mette a disposizione il proprio capitale per aiutare gli ippodromi in difficoltà

L’Horserace Betting Levy Board (HBLB) ha confermato che gli ippodromi con saldi attualmente pari a 6,5 milioni di sterline saranno in grado di attingere da loro per aiutarsi con le esigenze di cassa. Allo stato attuale, ci sono attualmente 18 ippodromi che detengono saldi con HBLB. In base al nuovo schema, HBLB consentirà a ogni ippodromo di avere la possibilità di richiedere una parte o tutto il saldo in crediti di capitale per fini non capitali o per sostenere la posizione in contanti dell’ippodromo durante questo lockdown. L’amministratore delegato di HBLB, Alan Delmonte, ha dichiarato: “HBLB vuole fornire flessibilità sui fondi laddove possibile, data l’eccezionale pressione sullo sport mentre. Questo include ora il rilascio dei saldi agli ippodromi che desiderano averli per i requisiti di cassa giornalieri, piuttosto che essere utilizzati solo per progetti di sviluppo del capitale”. HBLB metterà a disposizione in totale 20 milioni di sterline per gli ippodromi, costituiti da 7,5 milioni di sterline dal regime di prestito di capitale circolante nonché da 5 milioni di sterline dall’avanzamento delle sovvenzioni di servizi di corse e dalla conversione di 6,5 milioni di sterline di crediti in conto capitale. All’inizio di questa settimana, l’HBLB e la Racing Foundation hanno lanciato un “fondo per le difficoltà” di 22 milioni di sterline, che mira a sostenere le parti interessate all’ippica colpite dalla crisi COVID-19.

