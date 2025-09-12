Newsletter

12 Settembre 2025 - 17:16

Hong Kong, it’s basket time!

Forse non tutti sanno che ad Hong Kong la pallacanestro vanta una lunga tradizione e grande seguito. Dalla metà degli anni '55 in poi, effettivamente, la crescita è stata lenta,

12 Settembre 2025

Forse non tutti sanno che ad Hong Kong la pallacanestro vanta una lunga tradizione e grande seguito. Dalla metà degli anni ’50 in poi, effettivamente, la crescita è stata lenta, a causa della mancanza di un approccio professionale. Negli ultimi anni, però, il basket di Hong Kong ha fatto passi da gigante nello sviluppo dei giocatori attraverso l’introduzione di programmi di formazione e allenamento più specializzati per aiutare i giocatori a raggiungere il loro pieno potenziale. Da non dimenticare poi il Mini Basketball Program, che introduce i bambini dai 4 ai 9 anni alle basi del basket in un ambiente divertente e inclusivo e i tanti eventi promozionali in programma annualmente.

Tutto ciò ha permesso di incrementare la diffusione del gioco a livello nazionale e a valorizzare il massimo campionato, a cui partecipano 10 squadre, portando il basket ad avere grande seguito di pubblico, pur dovendo affrontare la concorrenza di tante altre discipline.

Per questo è certamente un grande riconoscimento per tutto il movimento che il Consiglio legislativo di Hong Kong giovedì ha approvato la terza lettura del disegno di legge che legalizzerà le scommesse sul basket, che andranno ad affiancare quelle per le corse di cavalli e il calcio.

A seguito di una consultazione pubblica completata a giugno, che ha rivelato un sostegno del 94% per l’istituzione delle scommesse sul basket, il sogno è destinato a diventare realtà con l’Hong Kong Jockey Club (HKJC) che fungerà da unico operatore autorizzato per le scommesse sul basket. Il disegno di legge è passato con 77 voti favorevoli, due contrari e due astensioni.

In tal modo, si andranno a generare nuove entrate per l’erario, applicando la tassa già esistente del 50% sull’utile netto, con conseguente stroncatura delle operazioni illegali che, secondo le stime del HKJC, hanno un volume di affari da 9 a 11,5 miliardi di dollari USA.  Comunque , ci vorrà ancora un anno prima di far partire la raccolta delle scommesse.

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it

banner articolo interno
PressGiochi

