Heropicks Games diventa partner di Codere Online

Heropicks Games ha annunciato la sua nuova partnership con Codere Online, uno degli operatori di gioco più iconici e rispettati in Spagna e America Latina.

Codere Online ha lanciato ufficialmente l’esperienza fantasy sportiva gratuita di Heropicks Games, dando inizio ad una nuova era di intrattenimento sportivo interattivo per i suoi utenti in Spagna.

Commentando la nuova partnership con Codere Online, Heropicks Games ha dichiarato:“Questa non è solo l’ennesima partnership; è il segno che i fantasy sport non sono più una nicchia, ma una parte fondamentale del modo in cui gli utenti desiderano interagire, competere e connettersi con i giochi che amano. Collaborare con un marchio come Codere, con decenni di storia e fiducia è un traguardo enorme per noi. Dimostra che anche i nomi più affermati del settore videoludico sono pronti a innovare e scelgono Heropicks Games”.

PressGiochi