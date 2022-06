Help Ludopatia. Premuti (Konsumer): “Dobbiamo prevenire la patologia ma non condannare il gioco in sé”

Oggi alla Camera dei Deputati si è tenuta la conferenza stampa per inaugurare il progetto e il numero verde Help Ludopatia. L’on. Laura Venittelli ha aperto l’evento ricordando il Numero

L’on. Laura Venittelli ha aperto l’evento ricordando il Numero verde attivo presso Konsumer Italia che già da tempo opera a livello locale e che con il progetto Help Ludopatia si estenderà a livello nazionale e vedrà l’ampliarsi degli interventi per far fronte al problema del gioco patologico.

“Dobbiamo dire da subito – ha affermato Fabrizio Premuti di Konsumer – che questo fenomeno va affrontato in maniera laica. Dobbiamo prevenire la patologia non condannare il gioco in sé. Esiste il gioco legale e quello illegale. Con la pandemia abbiamo visto chiaramente cosa accade chiudendo le sale Bingo, questo ha visto il ritorno dell’allibratore di strada. Va marcata la distinzione tra gioco legale e gioco illegale. La nostra esperienza mi conferma che l’alleanza con gli operatori seri permette di intercettare e prevenire la dipendenza da gioco. Il problema non è il gioco ma la dipendenza.

Se attacchiamo il gioco in quanto tale neghiamo che l’azzardo sia un fattore di vita. Lo facciamo in ogni campo della nostra vita. L’azzardo è connaturato alla vita. Grazia questo progetto che oggi nasce a livello nazionale aiutare le persone che hanno abusato del loro azzardo per agire sulla prevenzione. Gli attacchi che oggi vengono fatti dalla politica al terzo settore vanno a svantaggio di azioni come il servizio civile e delle opere del terzo settore.

In alcune parti d’Italia la collaborazione tra aziende e terzo settore, come accade in Campania nell’Osservatorio sul gioco, è una ricchezza. La legge della Campania è un esempio da seguire che darà risultati e fare in modo che si espanda in tutta Italia. Si deve sviluppare un confronto tra le parti che ci aiuterà a salvare un numero enorme di persone”.

Ad intervenire all’evento anche l’on. Andrea Casu del Pd che ha presentato recentemente una proposta di legge recante «Disposizioni per il contrasto delle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito mediante l’applicazione delle tecniche di “spinta gentile”» lo scorso 30 marzo.

“Il tema del gioco patologico – ha affermato Casu – è un urgenza e richiede attenzione e impegno. Abbiamo proposto di utilizzare il metodo della ‘spinta gentile’ anche nel settore del gioco che è una teoria che può essere usata anche dalle aziende per permettere ai cittadini di fare le scelte migliori per se stessi. Dobbiamo capire come costituire l’ecosistema migliore per aiutare i cittadini a difendersi. Negli Stati uniti per disincentivare il fumo sono state rimosse dalla vista del pubblico le sigarette. Dobbiamo prendere questi esempi che possono contribuire ad aiutare le persone a cadere nella patologie”.

