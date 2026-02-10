HBG Online Gaming presenta “Sala Bingone”: su Quigioco.it arriva il Bingo Garantito con montepremi assicurato

Una nuova sala dedicata a sessioni selezionate e premi più elevati, per un’esperienza di gioco completamente rinnovata.

HBG Online Gaming annuncia il lancio di “Sala Bingone” su Quigioco.it, una nuova sala pensata per offrire agli utenti un’esperienza di bingo ancora più coinvolgente, grazie all’introduzione del Bingo Garantito.

La principale novità di Sala Bingone è la presenza di un montepremi garantito, assicurato indipendentemente dal numero di iscritti o partecipanti. Questo elemento rappresenta un’evoluzione significativa nell’offerta di Quigioco, introducendo una modalità di gioco più chiara e attrattiva, in grado di rispondere alle aspettative di un pubblico sempre più attento al valore dei premi.

Il format sta registrando un riscontro positivo tra i giocatori, risultando particolarmente apprezzato per la sua immediatezza e per la concretezza del montepremi. In molti casi, infatti, il premio previsto in Sala Bingone risulta più elevato rispetto al bingo tradizionale, anche rispetto alle dinamiche tipiche delle sale bingo classiche.

Con l’introduzione di Sala Bingone, Quigioco amplia ulteriormente la propria offerta e rafforza il proprio posizionamento competitivo nel settore del gaming online, puntando su un modello basato su premi di maggior valore, con un jackpot più alto e un bingo dal valore complessivo superiore.

La programmazione prevede un numero più contenuto di partite e sessioni durante la giornata, ma con appuntamenti più mirati e di maggiore interesse, in grado di aumentare il coinvolgimento degli utenti e valorizzare ogni singola sessione di gioco.

HBG Online Gaming continuerà a investire nello sviluppo di soluzioni e contenuti capaci di rendere l’esperienza su Quigioco sempre più completa, competitiva e in linea con le nuove esigenze del mercato.

HBG Online Gaming sottolinea inoltre l’importanza di un approccio consapevole al gioco: l’attività di gaming deve essere considerata esclusivamente come una forma di intrattenimento. Si raccomanda di giocare in modo responsabile, stabilendo limiti di tempo e di spesa, evitando comportamenti impulsivi e interrompendo l’attività in presenza di segnali di disagio.

Su Quigioco.it sono disponibili risorse e strumenti dedicati al Gioco Responsabile, pensati per supportare gli utenti e promuovere un’esperienza di gioco equilibrata.

PressGiochi