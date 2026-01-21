HBG Online Gaming lancia Spinny su Quigioco.it

Direttamente dall’ICE di Barcellona, HBG Online Gaming annuncia il lancio di Spinny, il nuovo progetto proprietario ed esclusivo disponibile su Quigioco.it, basato su un’architettura AI-driven e agentic, progettata per analizzare, interpretare e organizzare grandi volumi di dati di gioco in tempo reale.

Spinny nasce come agente AI specializzato, in grado di elaborare migliaia di slot simultaneamente e restituire una lettura strutturata e dinamica del catalogo. La tecnologia proprietaria consente di confrontare RTP teorico ed effettivo su base aggregata, offrendo una rappresentazione evoluta delle caratteristiche dei giochi e migliorando la comprensione dell’offerta disponibile, senza alterare la natura aleatoria dell’esperienza di gioco.

Il progetto rappresenta un importante passo in avanti nella strategia di innovazione tecnologica di HBG Online Gaming, introducendo un modello data-centric e scalabile, capace di evolvere nel tempo e adattarsi alla complessità del mercato iGaming.

Un’architettura AI progettata per l’analisi e l’organizzazione dei dati:

Agente AI proprietario: Spinny opera come sistema autonomo di analisi, progettato per interpretare dati complessi e strutturare il catalogo in modo dinamico e aggiornato.

Analisi avanzata del comportamento dei giochi: l’elaborazione continua dei dati consente una lettura comparativa e storica delle slot, con finalità esclusivamente informative e descrittive.

Classificazione intelligente dei contenuti: i giochi vengono organizzati secondo parametri tecnici e caratteristiche di gameplay, facilitando la comprensione dell’offerta complessiva.

Navigazione evoluta per categorie e temi: l’architettura consente un’esplorazione più efficiente del catalogo, migliorando accessibilità e chiarezza informativa.

Tecnologia proprietaria e collaborazione interna – Spinny è il risultato di una stretta collaborazione tra HBG Online Gaming e il team AI Solutions interno di Novomatic Italia, che ha contribuito allo sviluppo dell’architettura tecnologica e dei modelli di analisi alla base del progetto. Un lavoro congiunto che valorizza competenze interne, ricerca applicata e visione di lungo periodo.

Trasparenza e Gioco Responsabile – Spinny è uno strumento di analisi e supporto informativo: i dati relativi a RTP teorici ed effettivi non garantiscono vincite e non influenzano gli esiti di gioco. HBG Online Gaming conferma il proprio impegno nella promozione di un utilizzo consapevole dell’intrattenimento digitale, mettendo a disposizione su Quigioco strumenti di autolimitazione e risorse dedicate al Gioco Responsabile.

Con il lancio di Spinny, HBG Online Gaming rafforza il proprio posizionamento come operatore orientato a innovazione tecnologica, sviluppo proprietario e valorizzazione dei dati, consolidando la propria strategia nel mercato iGaming.

PressGiochi