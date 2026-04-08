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HBG Online Gaming integra RubyPlay su Quigioco.it e rafforza l’offerta di casinò online

L’integrazione rappresenta un’importante evoluzione del catalogo disponibile, con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza di gioco sempre più dinamica, moderna e coinvolgente. RubyPlay è un provider internazionale in forte espansione

08 Aprile 2026

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L’integrazione rappresenta un’importante evoluzione del catalogo disponibile, con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza di gioco sempre più dinamica, moderna e coinvolgente.

RubyPlay è un provider internazionale in forte espansione nel settore iGaming, riconosciuto per il suo approccio innovativo e per lo sviluppo di slot caratterizzate da meccaniche di gioco avanzate, elementi di gamification e un design altamente immersivo. I suoi titoli si distinguono per l’elevata qualità grafica, la fluidità dell’esperienza su dispositivi mobile e l’integrazione di funzionalità interattive pensate per aumentare il coinvolgimento degli utenti.

Con l’introduzione dei giochi RubyPlay, il catalogo di slot online disponibile su Quigioco.it si arricchisce ulteriormente, offrendo una selezione di contenuti innovativi e diversificati. Le produzioni del provider includono funzionalità evolute come sistemi di progressione, missioni, livelli e modalità bonus interattive, che trasformano l’esperienza di gioco in un percorso sempre più personalizzato e coinvolgente.

L’arrivo di RubyPlay, reso possibile grazie alla collaborazione con un partner tecnologico di primo livello, rafforza la strategia di HBG Online Gaming orientata all’innovazione continua e all’espansione dell’offerta attraverso partnership strategiche. L’obiettivo è quello di mantenere la piattaforma Quigioco sempre competitiva, aggiornata e in grado di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla qualità dell’intrattenimento digitale.

 

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