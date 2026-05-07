HBG Online Gaming entra in Logico: un passo strategico per Quigioco e per il futuro del gioco digitale

HBG Online Gaming, società concessionaria per il gioco a distanza del Gruppo NOVOMATIC Italia, attiva con il brand Quigioco entra a far parte di Logico – Associazione Italian Gaming, rafforzando il proprio impegno nel dialogo istituzionale e nello sviluppo responsabile del settore del gioco pubblico in Italia.

Attraverso il brand Quigioco, HBG Online Gaming rappresenta una delle realtà più dinamiche e strutturate del panorama dell’online gaming regolamentato. L’ingresso in Logico rappresenta un passaggio di rilievo nel percorso di crescita e posizionamento dell’azienda, in una fase di profonda evoluzione del mercato e del quadro normativo.

Logico è un’associazione che riunisce operatori e stakeholder del settore del gaming con l’obiettivo di promuovere un confronto costruttivo con le istituzioni, favorire la diffusione di una cultura del gioco legale e responsabile e contribuire alla definizione di politiche industriali sostenibili, basate su trasparenza, innovazione e tutela dei consumatori. In un contesto caratterizzato da importanti cambiamenti regolatori, in particolare sul fronte del gioco online, Logico si configura come un osservatorio privilegiato per analizzare le evoluzioni del settore e supportare lo sviluppo di un ecosistema sempre più sicuro, tracciabile e orientato alla qualità dell’offerta.

L’adesione di HBG Online Gaming a Logico riveste un’importanza strategica, confermando la volontà dell’azienda di partecipare attivamente ai tavoli di confronto sui temi chiave del comparto: innovazione tecnologica, compliance regolatoria, sostenibilità, tutela del giocatore e responsabilità sociale.

Attraverso Quigioco, HBG Online Gaming contribuisce al mercato del gioco a distanza con un modello operativo fondato sulla piena conformità normativa, sull’affidabilità delle piattaforme e sull’adozione di soluzioni avanzate per la sicurezza e la protezione dell’utente. Valori pienamente coerenti con la missione di Logico e con l’esigenza, sempre più centrale, di costruire un’industria del gaming credibile e orientata al lungo periodo.

“L’ingresso in Logico consolida il posizionamento di HBG Online Gaming come operatore attento all’evoluzione del contesto istituzionale e regolatorio, consapevole del proprio ruolo nel sostenere uno sviluppo equilibrato del gioco pubblico, in particolare nel segmento online.” – le parole di Davide Diodato, Managing Director di HBG Online Gaming – “Rafforza il nostro contributo al confronto collettivo sul futuro del settore, mettendo a disposizione competenze, visione industriale e esperienza operativa, con l’obiettivo di favorire innovazione, legalità e responsabilità a beneficio del mercato, delle istituzioni e dei giocatori.”

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