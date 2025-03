HBG Online Gaming e Greentube: una partnership vincente per un’esperienza di gioco senza precedenti!

HBG Online Gaming annuncia un’importante novità per gli utenti di Quigioco.it, grazie alla solida collaborazione con Greentube. Si amplia così il catalogo della piattaforma con nuovi titoli di qualità, offrendo agli utenti un’esperienza di gioco ancora più ricca.

Greentube, parte del gruppo NOVOMATIC, è uno dei principali sviluppatori di software per il settore dell’iGaming a livello globale. Con un portafoglio ricco di giochi innovativi e di successo, Greentube si distingue per la qualità, la sicurezza e l’esperienza di gioco che offre ai suoi utenti.

Grazie a questa collaborazione, il catalogo di Quigioco.it si arricchisce con nuovi titoli di alto profilo, tra cui:

Diamond Link: Mighty Elephant Win Ways

Diamond Mystery – 40 Charming 7’s

Diamond Mystery – 81 Boosting Jokers

Diamond Mystery – Fortune Streaks

Lucky Lady’s Charm Win Ways

Tiger & Jewel

L’integrazione di questi titoli offre agli appassionati una gamma di contenuti sempre più ampia e innovativa. Collaborare con partner prestigiosi come Greentube conferma l’impegno di HBG Online Gaming nell’innovazione e nella valorizzazione della customer experience.

HBG Online Gaming e Greentube promuovono un’esperienza di gioco sicura e responsabile, invitando tutti gli utenti a giocare in modo consapevole. Quigioco.it in piena compliance con le normative sul gioco responsabile, offre strumenti di autolimitazione e supporto per garantire un ambiente di intrattenimento equilibrato e controllato. Gli utenti hanno a disposizione strumenti come limiti di deposito, autoesclusione e accesso a risorse di supporto per promuovere un approccio sano e consapevole al gioco.

L’impegno di HBG Online Gaming è quello di consolidare la propria posizione nel mercato italiano offrendo un’esperienza di gioco coinvolgente, ma sempre nel rispetto della sicurezza e del benessere degli utenti.

PressGiochi