HBG Online Gaming consolida la collaborazione con SYNOT

HBG Online Gaming annuncia l’espansione dell’offerta di Quigioco.it grazie al consolidamento della collaborazione con SYNOT, un importante protagonista internazionale nel settore delle soluzioni per i casinò online. Con una presenza consolidata in oltre 45 paesi e più di tre decenni di esperienza, SYNOT, si distingue per l’innovazione tecnologica, la qualità dei propri prodotti e la dedizione al cliente, caratteristiche che lo hanno reso un partner strategico per numerosi operatori a livello globale.

Questo nuovo accordo consente a Quigioco.it di ampliare ulteriormente il proprio catalogo, offrendo agli utenti una gamma di titoli che combinano grafiche all’avanguardia, meccaniche di gioco innovative ed esperienze di intrattenimento altamente coinvolgenti. Tra i giochi di recente introduzione si evidenziano:

40 Coins Of Chance

Imperial Wild 5000

Aztec Jaguar Megaways

All Ways Queen.

Questa integrazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita di HBG Online Gaming, orientata a garantire agli utenti un’esperienza di gioco completa, sicura e all’avanguardia. L’obiettivo è soddisfare le richieste di un pubblico sempre più ampio e diversificato puntando su qualità, innovazione e intrattenimento responsabile.

HBG Online Gaming, società concessionaria per il gioco e le scommesse online appartenente al Gruppo NOVOMATIC Italia e titolare del brand Quigioco, conferma il proprio posizionamento come leader nel mercato digitale italiano. Nel 2024, Quigioco.it ha conquistato 18 posizioni nel ranking nazionale del GGR (Gross Gaming Revenue) tra gli operatori di scommesse sportive, evidenziando un percorso di crescita continuo e strutturato.

Nel rispetto dei valori promossi dal Gruppo NOVOMATIC, HBG Online Gaming pone il gioco responsabile al centro della propria attività. Inoltre, la recente acquisizione di ScommesseItalia ha arricchito ulteriormente il portfolio aziendale, dando vita a una rete retail composta da oltre 130 punti scommesse in franchising.

